Endler tras clasificación al repechaje mundialista: «Tengo rabia porque no debimos llegar hasta aquí, como equipo nos merecemos más»

La selección chilena consiguió un agónico triunfo ante Venezuela lo que le permitió obtener el quinto puesto de la Copa América femenina a través de lanzamiento penal, lo que le da el pase al repechaje al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. La capitana de la ‘Roja’, Christiane Endler, fue autocrítica con el rendimiento del equipo nacional, sosteniendo que merecieron estar en mejores instancias.

«Contenta con el triunfo, pero tengo rabia porque no debimos llegar hasta aquí, como equipo nos merecemos más, deberíamos estar más arriba, necesitamos trabajar mejor, no debimos llegar a estas instancias, tenemos suerte, una nueva posibilidad de clasificar al Mundial y debemos tomarlo con la seriedad que corresponde a un proceso de Selección», comentó Endler.

Además agregó que «uno siempre quiere hacerlo mejor, no tuve mis mejores partidos, uno quiere estar en las mejores condiciones, fui algo irregular, no creo que pase por nosotras los resultados, no nos podemos conformar con lo que hemos logrado hasta ahora».

«Necesitamos seguir creciendo como selección, fútbol femenino, necesitamos que nos indiquen como hacerlo, que nos acompañen, hay que mejorar, debemos ser autocríticos todos, todo el equipo y cuerpo técnico porque si queremos conseguir un cupo al Mundial no podemos jugar así», añadió.

Finalmente la capitana sostuvo que «no estoy satisfecha, queremos pelear los primeros puestos, estar en semifinales, no cumplimos con los objetivos, hay que replantear todo lo que está pasando, no estoy contenta con la Copa América que hice, pero la autocrítica la debemos hacer todos».

Cabe recordar que el equipo chileno obtuvo el subcampeonato en la Copa América pasada disputada en Chile en 2018, lo que le dio el paso a su primera Copa del Mundo y Juegos Olímpicos.

