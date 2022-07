Endler dispara con todo y lanza potentes dardos al proceso del DT Letelier

Entornointeligente.com /

Chile sigue soñando con el Mundial femenino, pero para la capitana, lejos de celebrar el cupo al repechaje, es hora de análisis. De tomar decisiones. Christiane Endler habló fuerte.

«Tengo rabia, no debimos llegar a esta instancia, tenemos suerte de seguir adelante y debemos tomarnos esto con la seriedad que corresponde» , partió diciendo la meta a Canal 13 tras vencer a Venezuela en los penales.

Luego no se guardó nada: «Uno siempre quiere hacerlo mejor, no tuve mis mejores partidos, pero creo que los resultados no pasan por nosotras, tenemos que seguir creciendo como selección, como fútbol femenino, necesitamos que nos acompañen, que nos guíen, hay que ser autocríticos todos, el equipo, el cuerpo técnico, si queremos un cupo al Mundial no podemos jugar así «.

Sin dar nombres, los dardos de Endler parecen apuntar al técnico José Letelier. «No estoy satisfecha, queremos más, queremos los primeros puestos, no cumplimos, hay que replantear todo lo que está pasando, no estoy contenta y la autocrítica debe ser de todos «, siguió.

¿Debe hacer cambio de DT? «La ANFP tendrá que evauar los resultados y procesos, nosotras debemos ver si seguimos en esto o no, terminamos un proceso largo, se luchó hasta el final, pero creemos que merecemos más que esto», respondió.

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com