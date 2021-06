Endler cuenta el motivo por el que pensó en retirarse y avisa: “Algún día seré la mejor del mundo”

Entornointeligente.com / Christiane Endler disfruta hace rato del mejor momento de su carrera. Figura de la “Roja” y el PSG y ya se habla de que daría el gran salto fichando por el Lyon , uno de los mejores equipos del mundo.

Pero si bien hoy todo es felicidad, en un momento no fue así. La capitana de la selección chilena confesó que estuvo a punto de retirarse. Eso pasó hace años cuando jugaba en el Chelsea.

“La primera vez que lo pe nsé seriamente fue en Inglaterra cuando tuve varias lesiones. Me lesioné la rodilla y anímicamente no estaba muy bien, echaba de menos. De hecho volví a Chile para reencantarme con el fútbol, por eso decidí volver a Colo Colo” , contó en una charla en la Universidad Autónoma.

Endler también habló de sus sueños, algunos de ellos están muy cerca de convertirse en realidad.

“Uno de mis sueños es ganar la liga francesa. El viernes jugamos el partido final contra Dijon, y si ganamos nos quedamos con el título”, dijo.

“Otro de mis sueños aún pendientes es ganar la Champions League y jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Vivir esos momentos hacen que todo el camino recorrido valga la pena, lo bueno y malo”, añadió.

Endler se refirió a la importancia que tiene para ella defender la camiseta de la selección chilena.

“Representar a mi país me llena de orgullo y siempre ha sido lo más importante. He dejado cosas de lado por la selección, porque para mí llevar mi bandera es lo mejor que me pudo haber pasado. Gracias a mi selección viví un Mundial y viajes increíbles. Estaré siempre agradecida de lo que la selección me ha entregado”.

Finalmente, se puso una tremenda meta y lanzó un aviso: “Algún día conseguiré ser la mejor arquera del mundo, hay que soñar en grande. No autolimitarse ni ponerse techo”. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com