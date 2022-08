Endesa compromete-se a manter preços contratuais

Entornointeligente.com /

A Endesa comprometeu-se esta segunda-feira a manter os preços contratuais até dezembro e a cumprir os compromissos estabelecidos no mecanismo ibérico, depois de o presidente da empresa ter afirmado que a eletricidade iria subir 40% este mês.

«A Endesa compromete-se a manter os preços contratuais com os seus clientes residenciais em Portugal até ao final do ano», lê-se num esclarecimento divulgado pela empresa.

Segundo a mesma nota, a empresa vai ainda cumprir os compromissos estabelecidos no quadro regulatório português, bem como no mecanismo ibérico.

Subscrever O presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, disse, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, que a eletricidade vai sofrer um aumento de cerca de 40% já nas faturas de julho.

«Em particular, a partir do final de agosto, mas já nas faturas do consumo elétrico de julho, as pessoas vão ter uma desagradável surpresa. […] Estamos a falar de qualquer coisa na ordem dos 40% ou mais, relativamente àquilo que as pessoas pagavam», afirmou Nuno Ribeiro da Silva.

Segundo a elétrica, em causa está pagamento do «travão do gás».

Este travão, criado para Portugal e Espanha, levou a um desconto nos preços do gás natural utilizado para a produção de eletricidade.

Na sequência das declarações, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática divulgou um comunicado, no qual rejeitava declarações de Nuno Ribeiro da Silva, classificando-as como «alarmistas».

À Lusa, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, afirmou ser impossível verificar-se uma subida de 40% na fatura da energia através do mecanismo ibérico, remetendo para as ofertas comerciais das próprias empresas.

«Ao contrário do que disse o presidente da Endesa, não há nenhuma subida de 40%. Se está a falar sobre ofertas comerciais da própria empresa, só o próprio poderá dizer», afirmou, no domingo, João Galamba, em declarações à Lusa.

Para o Governo, estas declarações, no que ao mecanismo ibérico dizem respeito, «não correspondem à verdade», uma vez que «os preços com o mecanismo serão sempre mais baixos do que sem ele».

Assim, conforme notou João Galamba, associar uma subida de preços ao mecanismo «não faz qualquer sentido, é uma impossibilidade».

Por sua vez, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) garantiu, em comunicado, que estará «particularmente atenta» ao comportamento dos comercializadores relativamente à repercussão do impacto sobre os consumidores do mecanismo ibérico.

O regulador esclareceu que apenas pagam os custos do ajustamento associados a este mecanismo, os consumidores de que dele beneficiam, ou seja, os que têm contratos «indexados ao mercado diário».

