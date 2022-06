Entornointeligente.com /

Endenantes pocos y endespués bastantes, es una afirmación y una negación, siquiera existente siempre entre dos aspectos, entre dos casos, entre dos elementos el ser y el no ser. Entre endenantes pocos y endespués bastantes, el siquiera existente siempre, esto es, es decir, decir, el hoy es siempre todavía y el doctor Einstein no lo sabía, decir el aquí y el ahora. Entre endenantes pocos y endespués bastantes, es decir, decir el siquiera existente siempre, decir el presente del Quijote, decir el presente de San Mateo, decir el presente en somos Edipo de Jorge Luis Borges, es decir, decir el siquiera existente siempre, decir la complementariedad nielsbohriana profunda de Niels Bohr, decir la fe hebrea sanpabloiana profunda de San Pablo, decir la síntesis de Hegel y Marx, decir la reflexiva cornucopia complementaria antoniomachadoiana de Antonio Machado. Entre endenantes pocos y endespués bastantes, el siquiera existente siempre, esto es, es decir, decir la indeterminación védica profunda de los Vedas, decir el camino comino comido medio ecléctico sincrético budaiano de Buda, decir la tensiva armónica simultánea contradictoria heraclitoiana de Heráclito, decir la verdad socrática profunda de Sócrates, decir el contradictorio medio aristotélico profundo de Aristóteles, decir la optimalidad ortogonal pitagórica de Pitágoras, decir la sombría penumbra whitmaniana de Walt Whitman, decir impulso irresistible inspirativo del Libertador Simón Bolívar, decir la teoría del campo unificado einsteiniano de Albert Einstein, decir el centro universal unificado reflexivo teilhardiano de Teilhar de Chardin, decir la inclusiva conjunción copulativa «Y» luisalbertomachadoiana de Luis Alberto Machado, decir la resolutiva optimalidad pretendida, decir la mejor respuesta esperada, decir el mejor resultado deseado de Cirigliano y Villaverde, decir el cri cri de las margaritas de don Federico, decir el ojo avizor chiquito oscuro de don Francisco, decir el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001 de todos los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001 de la forma ser y no ser, asina asín ansí así, endenantes pocos y endespués bastante.

Con quizás y sin quizás, endenantes pocos y endespués bastantes es una afirmación y una negación, siquiera existente siempre entre dos aspectos, entre dos casos, entre dos elementos el ser y el no ser. Una afirmación y una negación, endenantes pocos y endespués bastantes, tanto como el ser y el no ser de los Vedas, el ser y no ser de Buda, el ser y no ser de Heráclito, el yin yang de Laozi, tanto como el teorema directo y el teorema indirecto de Pitágora y Sócrates, el exceso y el defecto de Aristóteles, lo humano y lo divino, lo justo y lo injusto de los Romanos, tanto como natura y persona del Libertador Simón Bolívar, tanto como la certidumbre y la incertidumbre de San Pablo y Werner Heisenberg, la partícula y la onda de Niels Bohr, lo visible y lo invisible de Niels Bohr y de San Pablo, tanto como la razón y la sinrazón del Quijote, la tesis y la antítesis de Hegel y Marx, la lengua y el habla, lo sintagmático y lo paradigmático de Ferdinand Saussure, tanto como lo consciente y lo inconsciente de Cirigliano y Villaverde, tanto como lo concreto y lo abstracto, el ser y el no ser de Luis Alberto Machado, tanto como lo hermoso y lo horrible de José Balza, tanto como el algo nuevo ante el Sol maleoiano de Maleo 2001 y el nada nuevo bajo el Sol eclesiástico del Eclesiastés, tanto como los valores jerarquizados y los valores polarizados de Maleo 2001. O sea, que siempre exista siquiera una contradicción, una afirmación y una negación, ha de existir siempre siquiera un endenantes pocos y un endespués bastantes.

Con digresión y sin digresión, endenantes pocos y endespués bastantes es una afirmación y una negación, siquiera existente siempre entre dos aspectos, entre dos casos, entre dos elementos el ser y el no ser. Y, siempre que exista el equilibrio dinámico dialéctico difuso dialógico, entre los casos correlativos límite contradictorios de la forma figurativa geométrica algebraica del ser y no ser, los extremos, ser y no ser, se tocan en el medio contradictorio maleoiano profundo Maleo 2001, los extremos, ser y no ser, se tocan en la perogrullada primera vez de Perogrullo, los extremos, ser y no ser, se tocan en el punto crucial decisivo, en el punto inflexivo topológico borroso de la línea curva de Bernoulli y de la parábola cúbica de Picasso, y, ha de manifestarse el fidedigno fiel balanceado de la balanza, ha de manifestarse el sube y baja del parque párvulo infantil de Maleo 2001, de correlativas fronterizas pendulares oscilantes vibratorias de Maleo 2001, contradictorias borrosas medianías armónicas Maleo 2001, telarañas tesituras reticulares dinámicas correlativas Maleo 2001, difuminación continua espectral Maleo 2001 en el punto crucial decisivo, en la inclusiva conjunción copulativa «Y» del ser y no ser luisalbertomachadoiana de Luis Alberto Machado, en la «Y» del entendimiento y la estética ética espiritual de la filosofía de las 4E de Maleo 2001, ha de haber equilibrio siquiera existente siempre entre dos aspectos antagónicos armónicos, entre dos casos contradictorios correlativos, entre el ser y el no ser, afirmación y negación, endenantes pocos y endespués bastantes.

Con divagancia y sin divagancia, endenantes pocos y endespués bastantes es una afirmación y una negación, siquiera existente siempre entre dos aspectos, entre dos casos, entre dos elementos el ser y el no ser de los Vedas, Buda, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Quijote, Simón Bolívar, entre todos los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001 de equilibrio dinámico dialéctico difuso en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001. De no haber estas condiciones Malro 2001, de los aspectos armónicos límbico antagónicos ambiguos de equilibrio dinámico dialéctico difuso en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001, en la perogrullada primera vez de Perogrullo, la guerra se impone sobre la paz, y, ha de ser el ojo avizor chiquito oscuro de don Francisco, entre gracias y desgracias, entre nalgas socialistas y nalgas capitalistas, en las mesas musas misas, que conduzca a la paz octaviana profunda universal entre Rusia y Ucrania, entre Europa, EEUU de Norteamérica y Venezuela, Cuba, Nicaragua, Afganistán, Corea del Norte, Irán, Siria, Yemen, China y Rusia, que conduzca el equilibrio dinámico dialéctico difuso en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001, entre la guerra y la paz, entre endenantes pocos y endespués bastantes.

Si endenantes pocos y endespués bastantes es una afirmación y una negación, siquiera existente siempre entre dos aspectos, entre dos casos, entre dos elementos el ser y el no ser de los Vedas, Buda, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Quijote, Simón Bolívar, Hegel y Marx, Cirigliano y Villaverde, y, Maleo 2001. Entonces sea dicho que, endenantes pocos y endespués bastantes es una afirmación y una negación, del ser y no ser, de todos los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001 de equilibrio dinámico dialéctico difuso en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001. Ergo vergo sea dicho que endenantes pocos y endespués bastantes es una afirmación y una negación, del ser y no ser, de todos los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001, que el ser y no ser, se tocan en la perogrullada primera vez de Perogrullo, se tocan en el punto crucial decisivo, en el punto inflexivo topológico borroso de la línea curva de Bernoulli y de la parábola cúbica de Picasso. Ergo vergo sea dicho que en tanto la guerra se impone sobre la paz, se ha de romper el fiel fidedigno balance de la balanza, ha de haber desequilibrio sostenido, ha de ser el ojo avizor chiquito oscuro de don Francisco, entre gracias y desgracias, entre nalgas europeas norteamericanas y nalgas venezolanas cubanas nicaragüenses afganas norcoreanas iraníes sirias yemeníes chinas rusas, en las mesas musas misas, que conduzca a la paz octaviana profunda universal, que conduzca el equilibrio dinámico dialéctico difuso en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001, entre la guerra y la paz, entre endenantes pocos y endespués bastantes.

