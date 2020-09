Encuesta COVID-19 | El 86,96% de los hospitales no dispone de jabón, ni desinfectantes para enfrentar la crisis del COVID-19

Entornointeligente.com /

Caracas 21 de septiembre de 2020. El centro de información oficial para hacer frente a la pandemia del coronavirus creado por la administración de Juan Guaidó, publicó los resultados de la “Encuesta COVID-19 ” realizada en todo el territorio nacional para estudiar la situación de los servicios públicos y materiales médicos en los centros de salud de Venezuela.

Según la encuesta el 71,7% de los venezolanos cuentan con el suministro de agua potable de manera irregular y/o baja calidad del agua, mientras un 22,7% denunció no contar con el servicio desde hace más de siete días y 5,6% dijo contar constantemente con el vital liquido.

En cuanto a la problemática del servicio eléctrico el 94,4% de los encuestados dijeron que su suministro era con interrupciones o fallas constantes, el 3,3% especificó contar con la electricidad de manera regular y el 2,3% denunció pasar más de 24 horas sin luz.

El 87,4% informó que no cuenta con la capacidad para continuar resistiendo la cuarentena obligatoria porque no tiene ningún tipo de ahorros o ingresos, el 10,6% tiene tiene para cubrir entre una semana y un mes y solo el 2% respondió contar con los recursos para poder costear más de un mes.

Los resultados del sector salud arrojaron que el 60,87% de los centros hospitalarios no cuentan con tapabocas, 60,87% no tienen guantes y 86,96% no dispone de jabón, ni desinfectantes para enfrentar la crisis del COVID-19 .

