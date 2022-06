Encuentran muerto en un parking a un tiktoker de 19 años en cuyo último vídeo hablaba sobre morir joven

Entornointeligente.com /

El joven tiktoker estadounidense Cooper Noriega, de 19 años , fue encontrado muerto este jueves, justo después de haber publicado un vídeo en la red social en el que hablaba sobre morir joven.

Tal y como recoge el portal estadounidense TMZ , que cita a fuentes policiales, un transeúnte llamó a emergencias después de descubrir a Noriega inconsciente en el estacionamiento de un centro comercial en las afueras de Los Ángeles.

Los paramédicos llegaron a la escena poco después, pero no pudieron revivir a la joven estrella de las redes sociales , tal y como recoge TMZ en su información.

Según este medio, Cooper Noriega no estaba en el interior de ningún vehículo y que no había signos de trauma en su cuerpo. La Policía de Los Ángeles no sospecha de ningún delito y se está pendiente de la autopsia.

Lo curioso es que antes de aparecer muerto, apenas unas horas antes, Cooper Noriegaa publicó en TikTok una imagen de sí mismo en la cama, con el texto: «¿Quién más está pensando que va a morir joven?».

Cooper Noriega tenía más de dos millones de seguidores en la plataforma de vídeos cortos y también más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

