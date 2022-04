Encuentran muerto a joven médico en el Hospital de Caacupé

Entornointeligente.com /

Libertad es el primero de los tres paraguayos en disputar la tercera jornada, la última de la primera rueda, de la fase de grupos de la Copa Libertadores , que reanuda la competencia después de una semana de pausa. El Gumarelo, que el sábado goleó 4-0 a 12 de Octubre y continúa en la cima del torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo , recibe al Athletico Paranaense .

El Repollero y el Furacao, que el sábado venció 1-0 al Flamengo y conquistó la primera victoria en la Serie A de Brasil , son punteros del Grupo B con 4 unidades cada uno: los paraguayos empataron 1-1 con The Strongest en La Paz y derrotaron 2-1 a Caracas en Asunción , mientras que los brasileños empataron sin goles con los venezolanos y derrotaron 1-0 a los bolivianos.

Hora y dónde ver por TV Libertad-Athletico Paranaense Este martes, desde las 18:15, en el Defensores del Chaco , el conjunto de Daniel Garnero quiere despegar en la serie y encaminar la clasificación a los octavos. Los hinchas que no podrán asistir al barrio Sajonia podrán observar al duelo por Fox Sports 3 . Si no, sintonizar ABC Cardinal ( 730 AM ), con una previa desde las 17:00, con relatos de Ariel Marecos y comentarios de Darío Ibarra .

