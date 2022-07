Encuentran más de 200 reliquias de oro en un templo de Laos

Entornointeligente.com /

Un equipo de investigación del patrimonio cultural surcoreano descubrió 317 reliquias, 237 de las cuales son de oro, además de cristales de varios colores, en un templo de la provincia de Champasack de Laos.

El descubrimiento representa un significativo logro arqueológico en una región del antiguo Imperio jemer, un poderoso reino cuyo territorio agrupaba lo que hoy en día son los territorios de Camboya, Tailandia, Laos, Vietnam, parte de Birmania y Malasia.

Otro hallazgo que llama la atención del mundo académico es una inusual estatua budista de plata desenterrada de un templo hindú que podría datar del siglo XVII, indica la agencia surcoreana Yonhap.

Todas las piezas fueron recuperadas durante las excavaciones del ‘sótano’ de un santuario en ruinas del templo Hong Nang Sida, que en jemer significa ‘el gran edificio de la princesa Sida’, según la Administración del Patrimonio Cultural y la Fundación del Patrimonio Cultural de Corea del Sur.

Las reliquias se encontraron dentro de un pozo en forma de cruz, de 4,5 metros de profundidad, localizado en el centro de una gran sala y otras pequeñas divisiones.

Se trata del primer pozo de este tipo encontrado en Laos, aunque otros similares han sido hallados en templos de Angkor y Bayon en Camboya, según Jeon Yu-geun, subdirector de la fundación.

La figura de Buda aparentemente fue uno de los últimos artefactos colocados en el pozo central del templo antes de que se derrumbara. El equipo de investigación ahora evaluará la estatua y realizará una datación por radiocarbono para comprender mejor cuándo colapsó la estructura.

Por otra parte, se encontraron anillos que consisten en 70-80 % de oro, 15-25 % de plata y 3-7 % de cobre, así como varias placas de láminas de oro.

«Si miras las reliquias de oro, parece que fueron hechas con diferentes proporciones de aleación dependiendo de la naturaleza del artículo», señaló el experto.

The Korean cultural heritage investigation team discovered 237 gold relics and 317 relics, including crystals of various colors, at the Hong Nang Sida Temple in Laos ‼️👏 #Laos #Korea #heritage #relics #Temple #HongNangSidaTemple https://t.co/QExXRyLT3b pic.twitter.com/pdDOd9PgiM

— Korea Odyssey (@korea_odyssey) June 30, 2022

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/JizRk8t5LR097ZYUUyPQUm

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Conoce la fecha en la que podrás ver la «Luna de Ciervo» Malware de Android te suscribe a servicios premium

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com