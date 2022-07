Encuentran cuerpo al interior de canal en Graneros: Se trataría de joven desaparecido hace dos meses

Entornointeligente.com /

Este domingo, un cuerpo fue encontrado en la comuna de Graneros, región de O’Higgins, cuya identidad correspondería a joven de 24 años desaparecido hace dos meses en el lugar .

El hecho fue informado por el fiscal a cargo de la causa, Pablo Muñoz, quien señaló que «debemos periciar el cuerpo para poder comprobar su identidad».

En esa línea, el persecutor precisó que el hallazgo se produjo en un canal ubicado en el Camino Real, específicamente bajo un puente: » Este canal fue rastreado por Bomberos, por la Policía de Investigaciones y personal municipal, siendo revisado en diversas oportunidades «, subrayó.

Ante una presunta participación de terceros, Muñoz indicó que será parte de la investigación que se llevará a cabo, además de las pericias que se realizarán al cuerpo encontrado: «Vamos a empezar a entrevistar a cada una de las personas que participó en la búsqueda, para ver qué vio y cómo estaba el lugar en dicho momento».

«El canal hoy está seco, hubo temporales hace un par de semanas que van alterando el sitio del suceso, y es en eso que tenemos que concentrarnos para tratar de ver qué fue lo que pasó», agregó.

En ese sentido, el fiscal aseguró que «tenemos la obligación de investigar todo, no podemos descartar nada, y tal como lo he señalado desde el día uno, nosotros no vamos a detenernos hasta saber qué fue lo que pasó y eso incluye saber por qué llegó aquí, saber por qué cuando se buscó no se encontró, por qué se encontró el día de hoy».

«Por tanto son una serie de interrogantes que tenemos que abordar y tenemos que ser capaces a través de las pericias que hagamos poder dar una respuesta a los familiares», dijo Pablo Muñoz.

Por su parte, la PDI indicó que el cuerpo hallado fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal » donde personal de la Brigada de Homicidios procederá al examen externo del cadáver «, dijo el subprefecto Daniel Flores.

Asimismo, ante las pertenecientes que fueron encontradas, como el teléfono celular, serán llevadas a Concepción para que personal de Química forense y electroingeniería «haga las pericias correspondientes». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com