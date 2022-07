'Encontro' em 50 fotos: Relembre momentos de Fátima Bernardes ao longo dos 10 anos do programa

Entornointeligente.com /

01/07/2022 06h01 Atualizado 01/07/2022

1 de 50 Em 25 de junho de 2012, Fátima Bernardes deu o primeiro bom dia ao público no «Encontro» — Foto: TV Globo / João Cotta Em 25 de junho de 2012, Fátima Bernardes deu o primeiro bom dia ao público no «Encontro» — Foto: TV Globo / João Cotta

2 de 50 O primeiro programa teve a entrada ao vivo de William Bonner — Foto: TV Globo / João Cotta O primeiro programa teve a entrada ao vivo de William Bonner — Foto: TV Globo / João Cotta

3 de 50 Fatima Bernardes e Marcos Veras no programa de estreia do «Encontro» — Foto: TV Globo / João Cotta Fatima Bernardes e Marcos Veras no programa de estreia do «Encontro» — Foto: TV Globo / João Cotta

4 de 50 Foi no palco do programa, em setembro de 2012, que Fátima Bernardes celebrou seu aniversário de 50 anos — Foto: Rede Globo/Alex Carvalho Foi no palco do programa, em setembro de 2012, que Fátima Bernardes celebrou seu aniversário de 50 anos — Foto: Rede Globo/Alex Carvalho

5 de 50 Fátima Bernardes com Marcos Veras e Lair Rennó — Foto: Globo/Estevam Avellar Fátima Bernardes com Marcos Veras e Lair Rennó — Foto: Globo/Estevam Avellar

6 de 50 Em 2013, o «Encontro» contou com sua primeira atração internacional. Fátima Bernardes recebeu o maestro holandês André Rieu e a Johann Strauss Orquestra — Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda Em 2013, o «Encontro» contou com sua primeira atração internacional. Fátima Bernardes recebeu o maestro holandês André Rieu e a Johann Strauss Orquestra — Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda

7 de 50 Prestes a completar 1 ano de programa, Fátima Bernardes estreou um novo cenário do «Encontro». «Sensação de primeiro dia de aula», afirmou a apresentadora na época — Foto: Globo/Estevam Avellar Prestes a completar 1 ano de programa, Fátima Bernardes estreou um novo cenário do «Encontro». «Sensação de primeiro dia de aula», afirmou a apresentadora na época — Foto: Globo/Estevam Avellar

8 de 50 Em junho de 2013, Fátima Bernardes celebrou o primeiro aniversário do programa e recebeu os parabéns de seus convidados, incluindo o da apresentadora Ana Maria Braga — Foto: Globo/João Miguel Júnior Em junho de 2013, Fátima Bernardes celebrou o primeiro aniversário do programa e recebeu os parabéns de seus convidados, incluindo o da apresentadora Ana Maria Braga — Foto: Globo/João Miguel Júnior

9 de 50 Chitãozinho e Xororó se apresentaram no aniversário de 1 ano do programa «Encontro» — Foto: Globo/João Miguel Júnior Chitãozinho e Xororó se apresentaram no aniversário de 1 ano do programa «Encontro» — Foto: Globo/João Miguel Júnior

10 de 50 Xuxa foi uma das convidadas do «Encontro com Fátima Bernardes» em 2013 — Foto: Globo / Elis Bartonelli Xuxa foi uma das convidadas do «Encontro com Fátima Bernardes» em 2013 — Foto: Globo / Elis Bartonelli

11 de 50 Em 2014, logo após voltar de férias, Fátima Bernardes novamente repaginou o cenário e apresentou um novo cantinho para receber seus convidados — Foto: Globo/Aline Massuca Em 2014, logo após voltar de férias, Fátima Bernardes novamente repaginou o cenário e apresentou um novo cantinho para receber seus convidados — Foto: Globo/Aline Massuca

12 de 50 Fátima Bernardes não apresentou o programa somente nos estúdios. Em 2014, levou o «Caminhão do Encontro» para Belo Horizonte — Foto: Globo/Bruno Soares Fátima Bernardes não apresentou o programa somente nos estúdios. Em 2014, levou o «Caminhão do Encontro» para Belo Horizonte — Foto: Globo/Bruno Soares

13 de 50 Outra gravação externa com o «Caminhão do Encontro» aconteceu no Pelourinho, Salvador, também em 2014 — Foto: Globo/ Eli Cruz Outra gravação externa com o «Caminhão do Encontro» aconteceu no Pelourinho, Salvador, também em 2014 — Foto: Globo/ Eli Cruz

14 de 50 Alcione foi uma das convidadas do «Caminhão do Encontro» com Fátima Bernardes, no Pelourinho — Foto: Globo/ Eli Cruz Alcione foi uma das convidadas do «Caminhão do Encontro» com Fátima Bernardes, no Pelourinho — Foto: Globo/ Eli Cruz

15 de 50 Fátima Bernardes sobe a ladeira do pelourinho com o «Caminhão do Encontro» — Foto: Globo/ Eli Cruz Fátima Bernardes sobe a ladeira do pelourinho com o «Caminhão do Encontro» — Foto: Globo/ Eli Cruz

16 de 50 Em 2012, Fátima Bernardes celebrou 2 anos de «Encontro» e recebeu diversos convidados no programa, incluindo Pedro Bial e Jô Soares — Foto: Globo/Renato Rocha Miranda Em 2012, Fátima Bernardes celebrou 2 anos de «Encontro» e recebeu diversos convidados no programa, incluindo Pedro Bial e Jô Soares — Foto: Globo/Renato Rocha Miranda

17 de 50 Fátima Bernardes celebra dois anos do programa «Encontro» com convidados — Foto: Globo/Renato Rocha Miranda Fátima Bernardes celebra dois anos do programa «Encontro» com convidados — Foto: Globo/Renato Rocha Miranda

18 de 50 Em 2018, Fátima estreou o quadro «Nunca Fiz», enfrentou seu medo e aprendeu a nadar — Foto: Globo/Fabio Rocha Em 2018, Fátima estreou o quadro «Nunca Fiz», enfrentou seu medo e aprendeu a nadar — Foto: Globo/Fabio Rocha

19 de 50 Em 2018, Fátima estreou o quadro «Nunca Fiz», enfrentou seu medo e aprendeu a nadar — Foto: Globo/Fabiano Battaglin Em 2018, Fátima estreou o quadro «Nunca Fiz», enfrentou seu medo e aprendeu a nadar — Foto: Globo/Fabiano Battaglin

20 de 50 2018 também foi ano de Fátima Bernardes celebrar seis anos do programa «Encontro» — Foto: Globo/Raquel Cunha 2018 também foi ano de Fátima Bernardes celebrar seis anos do programa «Encontro» — Foto: Globo/Raquel Cunha

21 de 50 Em diversas edições do programa, Fátima Bernardes mostrou sua paixão pela dança — Foto: Reprodução/Instagram Em diversas edições do programa, Fátima Bernardes mostrou sua paixão pela dança — Foto: Reprodução/Instagram

22 de 50 Fátima Bernardes aprende coreografia de dança medieval — Foto: Reprodução/Instagram Fátima Bernardes aprende coreografia de dança medieval — Foto: Reprodução/Instagram

23 de 50 Fátima não recebeu apenas artistas no palco de seu programa. Em 2019, por exemplo, conversou com Débora, que havia sofrido um acidente com kart — Foto: Reprodução/TV Globo Fátima não recebeu apenas artistas no palco de seu programa. Em 2019, por exemplo, conversou com Débora, que havia sofrido um acidente com kart — Foto: Reprodução/TV Globo

24 de 50 Também em 2019, Fátima Bernardes homenageou a apresentadora Hebe Camargo — Foto: Reprodução/Instagram Também em 2019, Fátima Bernardes homenageou a apresentadora Hebe Camargo — Foto: Reprodução/Instagram

25 de 50 Em 2020, o «Encontro» foi ampliado e passou a misturar entretenimento e jornalismo nas manhãs da Globo — Foto: Globo / João Cotta Em 2020, o «Encontro» foi ampliado e passou a misturar entretenimento e jornalismo nas manhãs da Globo — Foto: Globo / João Cotta

26 de 50 Durante a pandemia, o programa «Encontro» ficou um mês fora do ar por causa das restrições da Covid-19. Logo após o retorno, celebrou 8 anos no ar — Foto: Globo/João Cotta Durante a pandemia, o programa «Encontro» ficou um mês fora do ar por causa das restrições da Covid-19. Logo após o retorno, celebrou 8 anos no ar — Foto: Globo/João Cotta

27 de 50 Em 2022, Fátima Bernardes celebrou 10 anos do programa «Encontro» — Foto: Globo/João Cotta Em 2022, Fátima Bernardes celebrou 10 anos do programa «Encontro» — Foto: Globo/João Cotta

28 de 50 Durante a pandemia, Fátima fez algumas entrevistas virtuais para o programa. Caetano Veloso foi um dos convidados nessa fase do «Encontro» — Foto: Reprodução Durante a pandemia, Fátima fez algumas entrevistas virtuais para o programa. Caetano Veloso foi um dos convidados nessa fase do «Encontro» — Foto: Reprodução

29 de 50 Assim como Fábio Assunção, que falou sobre transformação para novo personagem — Foto: Reprodução/TVGlobo Assim como Fábio Assunção, que falou sobre transformação para novo personagem — Foto: Reprodução/TVGlobo

30 de 50 No início de 2021, Fátima Bernardes celebrou a volta ao 'Encontro' direto do estúdio — Foto: Reprodução/TV Globo No início de 2021, Fátima Bernardes celebrou a volta ao 'Encontro' direto do estúdio — Foto: Reprodução/TV Globo

31 de 50 No final de 2021, Fátima Bernardes ficou afastada do programa após se submeter a uma cirurgia no ombro. Eu seu retorno, a apresentadora ganhou flores — Foto: Reprodução/Globo No final de 2021, Fátima Bernardes ficou afastada do programa após se submeter a uma cirurgia no ombro. Eu seu retorno, a apresentadora ganhou flores — Foto: Reprodução/Globo

32 de 50 Ao longo dos 10 anos de programa, Fátima Bernardes recebeu diversos artistas, como a cantora Anitta… — Foto: Reprodução/Instagram Ao longo dos 10 anos de programa, Fátima Bernardes recebeu diversos artistas, como a cantora Anitta… — Foto: Reprodução/Instagram

33 de 50 …o cantor Gilberto Gil, integrantes dos Gilsons e Preta Gil, … — Foto: Reprodução/Instagram …o cantor Gilberto Gil, integrantes dos Gilsons e Preta Gil, … — Foto: Reprodução/Instagram

34 de 50 … o ator Caio Paduan e os cantores Alcione e Jorge Aragão…. — Foto: Reprodução/Instagram … o ator Caio Paduan e os cantores Alcione e Jorge Aragão…. — Foto: Reprodução/Instagram

35 de 50 … a cantora Fernanda Abreu, … — Foto: Reprodução/Instagram … a cantora Fernanda Abreu, … — Foto: Reprodução/Instagram

36 de 50 … o cantor Zeca Pagodinho, … — Foto: Reprodução/Instagram … o cantor Zeca Pagodinho, … — Foto: Reprodução/Instagram

37 de 50 … a atriz Mariana Xavier e tantos outros, … — Foto: Reprodução/Instagram … a atriz Mariana Xavier e tantos outros, … — Foto: Reprodução/Instagram

38 de 50 …além de estrelas que partiram tempos depois e deixaram saudades, como a atriz Nicette Bruno… — Foto: Reprodução/Instagram …além de estrelas que partiram tempos depois e deixaram saudades, como a atriz Nicette Bruno… — Foto: Reprodução/Instagram

39 de 50 … o cantor Gabriel Diniz… — Foto: Reprodução/Instagram … o cantor Gabriel Diniz… — Foto: Reprodução/Instagram

40 de 50 … a cantora Elza Soares,… — Foto: Reprodução/Instagram … a cantora Elza Soares,… — Foto: Reprodução/Instagram

41 de 50 … a cantora Marília Mendonça… — Foto: Reprodução/Instagram … a cantora Marília Mendonça… — Foto: Reprodução/Instagram

42 de 50 … e a cantora Ângela Maria. — Foto: Reprodução/Instagram … e a cantora Ângela Maria. — Foto: Reprodução/Instagram

43 de 50 Depois de tantos anos de programa, Fátima Bernardes acabou pedindo ajuda para seus convidados para ter criatividade para novas poses. A cantora Luiza Possi deu sua dica… — Foto: Reprodução/Instagram Depois de tantos anos de programa, Fátima Bernardes acabou pedindo ajuda para seus convidados para ter criatividade para novas poses. A cantora Luiza Possi deu sua dica… — Foto: Reprodução/Instagram

44 de 50 … assim como a atriz Mariana Xavier, … — Foto: Reprodução/Instagram … assim como a atriz Mariana Xavier, … — Foto: Reprodução/Instagram

45 de 50 … a malabarista Danny Pink… — Foto: Reprodução/Instagram … a malabarista Danny Pink… — Foto: Reprodução/Instagram

46 de 50 … e a cantora Baby do Brasil. — Foto: Reprodução/Instagram … e a cantora Baby do Brasil. — Foto: Reprodução/Instagram

47 de 50 Em março de 2022, Fátima Bernardes comandou o Troféu Encontro — Foto: Reprodução/Instagram Em março de 2022, Fátima Bernardes comandou o Troféu Encontro — Foto: Reprodução/Instagram

48 de 50 Fátima Bernardes celebra uma década à frente do «Encontro». Bráulio Bessa esteve no programa especial — Foto: Globo/Fábio Rocha Fátima Bernardes celebra uma década à frente do «Encontro». Bráulio Bessa esteve no programa especial — Foto: Globo/Fábio Rocha

49 de 50 Antes de se despedir do programa, Fátima Bernardes celebrou uma década à frente do ‘Encontro’ com um projeto especial no qual registrou algumas palavras que marcaram sua história na atração na pele — Foto: Globo/João Cotta Antes de se despedir do programa, Fátima Bernardes celebrou uma década à frente do ‘Encontro’ com um projeto especial no qual registrou algumas palavras que marcaram sua história na atração na pele — Foto: Globo/João Cotta

50 de 50 Antes de se despedir do programa, Fátima Bernardes celebrou uma década à frente do ‘Encontro’ com um projeto especial no qual registrou algumas palavras que marcaram sua história na atração na pele — Foto: Globo/João Cotta Antes de se despedir do programa, Fátima Bernardes celebrou uma década à frente do ‘Encontro’ com um projeto especial no qual registrou algumas palavras que marcaram sua história na atração na pele — Foto: Globo/João Cotta

