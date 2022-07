Encontrados dois mortos com sinais de violência em habitação em Bragança

Entornointeligente.com /

Os corpos de dois homens com sinais de violência foram esta terça-feira encontrados dentro de uma habitação em Donai, em Bragança, pelos bombeiros quando combatiam um incêndio na habitação, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Relacionados gnr. Prisão preventiva para suspeito de agredir mãe em Redondo

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança, Carlos Martins, referiu que o alerta para o fogo foi dado pelos vizinhos por volta das 8:00.

«Os bombeiros foram chamados para um fogo no interior de uma habitação e depararam-se com dois homens, um na casa dos 40, outro nos 70, já cadáveres no interior», referiu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O responsável referiu ainda que ambos «apresentavam feridas provocadas por objeto perfurante».

«Ao que tudo indica são o marido e o filho de uma mulher de 65 anos, que foi encontrada morta dentro da mesma habitação no dia 10 de julho», disse.

A PJ já foi chamada ao local.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com