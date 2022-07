Encierran a dos hombres por masacre

Entornointeligente.com /

A dos sujetos, López Bolívar, alias Veintitrés y de 24 años de edad, y Rojas Valverde, de 21, se les ordenó prisión preventiva por ser los principales sospechosos de acabar con la vida de cuatro hombres y una mujer en Huacas de Santa Cruz, Guanacaste. Así lo confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial después de que el Juzgado Penal de Santa Cruz tomará la decisión de imponerles dichas medidas cautelares. «Se les impuso seis meses de prisión preventiva a dos hombres detenidos como sospechosos de los hechos ocurridos», informaron. López, quien es oriundo del Cocal en Siquirres, Limón, es un viejo conocido de las autoridades, ya que la Fuerza Pública registra 18 informes policiales contra esta persona por tenencia de droga en pequeñas cantidades, por agresión y portación de arma permitida; además, presenta expediente judicial por robo agravado y portación de arma permitida. En el caso de Rojas, quien es originario de Pocora Norte en Guácimo, Limón, presenta tres partes policiales desde el 2021 a la fecha por tenencia de drogas. A los hombres se les capturó en Huacas, cuando se ocultaban en unos apartamentos. La policía inspeccionó el lugar y encontró debajo de una cama un fusil de asalto AK-47, una pistola 9 milímetros y una Mini Uzi. «Cabe destacar que uno de los detenidos presentaba una herida de arma de fuego, al parecer superficial, en el abdomen, probablemente provocada por otro de los atacantes, pues las víctimas, al parecer, ninguna estaba armada», informó a DIARIO EXTRA el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las víctimas fueron identificadas como Miguel Jarquín Cardoza, Pedro Hernández Cardoza, de 42 años; Amparo Cardoza Orozco, de 55; Isidro Orozco Loáiciga, de 29; y Jonathan Cardoza Rivas, de 25, todos de nacionalidad nicaragüense. SIN PODER PASAR Los cuerpos de las cinco víctimas de la masacre en Santa Cruz, Guanacaste, debieron pasar 12 horas en la frontera con Nicaragua porque al parecer el Gobierno de ese país les había prohibido a los familiares realizar el repatriado de los cadáveres porque no tenían la prueba negativa de Covid-19. Según se rumora, un oficial de la Policía Nacional de Nicaragua les señaló a los parientes de los fallecidos que su jefe directo les había mandado a decir que debían retirar los féretros del lugar con la frase: «Así como se fueron para Costa Rica, que los entierren allá». «Son muertos por homicidio, no son muertos naturales», dijo uno de los familiares. Fue hasta después de la 1:00 p.m. y tras varias horas de lucha que finalmente los restos pudieron ser llevados a su país natal. Los cuerpos de las victimas serán sepultados en Matagalpa, de donde eran oriundas. ESTAFA Un hombre de apellidos Ramírez Téllez fue detenido por las autoridades en la morgue judicial en San Joaquín de Flores en Heredia cuando intentaba estafar a los familiares de los cinco fallecidos. Al parecer el sujeto era buscado porque tiene seis órdenes de captura por estafar a personas con planes funerarios haciéndose pasar por representante de un grupo religioso. Trascendió que al momento de la captura el sospechoso ya tenía en su poder un monto aproximado a los ¢700 mil que le habían entregado los parientes de las víctimas de la masacre y que tanto les había costado conseguir, ya que fue gracias a la buena voluntad de varias personas que pudieron recogerlo. LOS HECHOS La masacre de la familia tuvo lugar en el lugar conocido como El Silencio de Huacas, Santa Cruz, del Restaurante Jazmín, 400 metros norte. Al parecer, tres hombres ingresaron de forma violenta a la casa donde se encontraban los ahora occisos y realizaron varios disparos contra ellos. Los ahora fallecidos son un grupo de parientes que 8 días antes de ser acribillados se había pasado a vivir a la residencia donde ocurrió el crimen. A la llegada de los cuerpos de emergencia ya no había mucho que hacer por las víctimas, quienes se encontraban tiradas en el suelo sobre charcos de sangre. Hasta el momento se desconoce cuáles son las causas del ataque, pero se sospecha que los gatilleros se habrían equivocado de objetivos.

