Enchufado Miguel Mawad le habría puesto los cuernos a Gaby Espino

El conductor de televisión argentino Javier Ceriani, llamó a la venezolana Gaby Espino y al estadounidense Nicky Jam, unos cornudos.

A través de su programa Chisme No Like con Elisa Beristain, el conductor del show de farándula filtró unas conversaciones de Miguel Mawad, ex de Gaby Espino, donde reveló que el reggaetonero y la actriz intercambiaron parejas sin saberlo.

Seguidamente, explicó al público «Gaby Espino se metió con este venezolano que tiene una identidad media rara de enchufado, Miguel Mawad, que tenía como pareja anterior a la que era novia de Nicky Jam. Pero qué pasó, Gaby Espino terminó con Miguel porqué se enteró que nunca había cortado con Aleska Génesis y esto significa que tanto Nicky Jam como Gaby Espino fueron cornudos».

Asimismo, el artista expuso en el programa algunos mensajes donde habla de Gaby Espino, Migbelis Castellanos y Aleska Génesis, asegurando que ha salido con ellas pero la más bella es la modelo, expresando «Baby Aleska recién despierta es una bebeeeeee, una muñeca. Nadie le llega».

Ahora bien, esto explica porqué Mawad fue recientemente a ver a Génesis en un desfile de modas de su nueva colección de trajes de baños en Miami, además de etiquetarla con canciones románticas en su cuenta de Instagram.

