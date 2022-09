Encanto marino-costero: Pisco te espera con sus atractivos en su LV Semana Turística

Entornointeligente.com /

A propósito de la LV Semana Turística de Pisco y la conmemoración de los 202 años del desembarco del Ejército Libertador , liderado por el general José de San Martín , en la bahía de Paracas, conozcamos los principales atractivos turísticos de la provincia de Pisco. Reserva Nacional de Paracas La Reserva Nacional de Paracas posee una superficie total de 335,000 hectáreas y fue creada como área natural protegida por el Estado, el 25 de setiembre de 1975 , para proteger muestras representativas de nuestros ecosistemas marino-costeros. Está localizada en el kilómetro 245 de la Panamericana Sur, vía completamente asfaltada, y se puede llegar allí en un tiempo aproximado de cuatro horas. Además, a pocos kilómetros se encuentra la ciudad de Pisco , donde se puede pernoctar y emprender también otras actividades como la visita a las Islas Ballestas , lugar donde anidan lobos marinos. Su incalculable valor radica en que protege una gran diversidad biológica indispensable para el mantenimiento de diversos ciclos biológicos que garantizan la conservación de las especies, al igual que genera ingresos económicos a la población de las zonas aledañas. Si bien después del terremoto de agosto del año 2007 ya no se puede apreciar la formación rocosa denominada «La Catedral» , se puede admirar una belleza paisajística única que se complementa con una buena oferta gastronómica y reparadores baños en las magníficas playas de la reserva. Para los observadores de aves constituye un escenario extraordinario y singular, así como para aquellos que disfrutan de caminatas y de la aventura en escenarios naturales. Islas Ballestas Las islas Ballestas forman parte de una de las áreas naturales protegidas ideales para visitar y conocer, porque ofrecen una conexión especial por su belleza natural y paisaje, además de tener una fauna marino costera biodiversa y un valor histórico en el desarrollo de la economía del país. Allí se pueden observar lobos marinos, pingüinos, aves guaneras y otras especies residentes y visitantes a este conjunto de islas que forman parte de la Reserva Nacional de Paracas . El recorrido turístico al interior del área natural protegida islas Ballestas se realizará manteniendo una distancia no menor a 50 metros entre embarcaciones. Para fines de bioseguridad y cumplimiento de los parámetros establecidos, la capacidad de carga dentro de la ruta turística de las islas Ballestas será de 45 embarcaciones por día. Lea también: ¿Quieres sentirte en el paraíso? Visita la Reserva Nacional Tambopata en su 22 efeméride El Candelabro Famoso geoglifo llamado también «Tres Cruces» o «Tridente» , está ubicado sobre una colina de arena en el sector norte de la península de Paracas. La figura mide 177 metros de largo y 54 metros de ancho. Se calcula que tiene unos 2,500 años. Su significado sigue siendo un misterio, aunque existen teorías que lo vinculan a los geoglifos de Nasca y las Pampas de Jumaná . El trabajo de hacer este geoglifo en la arena fue muy preciso considerando que la zona es de mucho viento. La dirección del Candelabro, junto con el viento y el agua marina han conformado una gruesa capa cristalina que lo ha mantenido intacto desde su creación. Para apreciar el Candelabro se tiene que navegar a cierta distancia de la costa, por lo que forma parte de los circuitos de visita a las islas Ballestas. Playas Raspón y La Mina Son las playas más visitadas de la Reserva Nacional de Paracas debido a su gran belleza paisajística, donde destacan acantilados rocosos algo elevados, aguas mansas y cristalinas y arena blanca y fina. El nombre La Mina proviene de una antigua mina de carbón que existía al extremo sur de la playa. Llegar a Raspón era, hasta hace un tiempo, una aventura algo riesgosa, pues los visitantes debían descender por una cuesta rocosa empinada, de ahí su nombre, ya que quienes caían en el intento terminaban con algunos raspones. Hoy en día el acceso es sencillo y no implica problema alguno. Playa Lagunillas Playa de arena con pequeñas formaciones rocosas. Los visitantes pueden acercarse a la caleta de pescadores que se encuentra próxima, donde desembarcan peces como cabrilla, cabinza, bonito, pejerrey y jurel, entre otros, así como choros, lapas, chanque, pulpo, cangrejo, etc. Antes de llegar a Lagunillas se cruza un puesto de control y vigilancia del Sernanp con guardaparques de la Reserva Nacional de Paracas. Playa Yumaque Es una pequeña ensenada en forma de media luna tiene aproximadamente 2 kilómetros de largo. Su nombre proviene del quechua y significa «lugar donde se saca con la mano», pues es posible extraer pequeños moluscos conocidos como «palabritas». En esta zona se descubrió al pingüino gigante, denominado Inkayacu paracasensis, en honor a la Reserva Nacional de Paracas. Existe una réplica de esta especie en el Centro de Interpretación. Playa Roja El color rojizo de la orilla imprime al lugar de una singular belleza. Este color se debe a su cercanía al macizo de Punta Santa María, formado por rocas que contienen en su interior magma solidificado. La acción de las olas sobre el macizo arrastra los fragmentos rojizos de las rocas, que se van acumulando en la orilla, dando así origen al nombre de la playa. Lea también: Machu Picchu es elegido como el mejor atractivo turístico de Sudamérica 2022 Museo Julio C. Tello El Museo de Sitio Julio C. Tello está situado en la Reserva Nacional de Paracas , a la altura del kilómetro 27 de la carretera Pisco-Puerto San Martín, a 22 kilómetros al sur de la ciudad de Pisco. Alberga 120 piezas, entre cerámica, tejidos y utensilios de la civilización Paracas , que abarca desde los períodos iniciales, alrededor de 700 años a.C., hasta el año 200 d.C. aproximadamente. Asimismo, destacan los fardos funerarios que contienen restos óseos en buen estado de conservación. También hay cráneos deformados que evidencian las operaciones quirúrgicas conocidas como «trepanaciones» y demuestran el gran conocimiento de esta cultura ancestral en el campo de la medicina. El recinto cultural cuenta también con una sala de proyección de material audiovisual y una Sala de Exposición Temporal. El primer ambiente que proporciona una introducción sobre la civilización Paracas , el medio ambiente árido que habitaron (la península de Paracas), así como su cosmovisión del mundo y objetos materiales utilitarios, como sus célebres tejidos de extraordinaria técnica y colorido, cerámicos e instrumentos diversos. El Museo de Sitio Julio C. Tello fue galardonado, en octubre de 2018, como el «Mejor museo de Latinoamérica» , en la quinta edición de los Leading Culture Destinations Awards, realizada en South Kensington Club, en la ciudad de Londres. Tambo Colorado El sitio arqueológico Tambo Colorado o Pucallacta, ubicado en el valle medio de la provincia de Pisco, es un asentamiento inca que es uno de los mejor conservados de Perú. Su nombre alude a la coloración de sus paredes, que presentan las combinaciones de los colores rojo, blanco y amarillo. Esta construcción inca se divide en tres sectores: norte, centro y sur. Entre sus atractivos se encuentra una pequeña pirámide desde donde se contempla el valle; un Ushno, plataforma donde el inca y los sacerdotes del imperio dirigían grandes celebraciones religiosas; así como patios y edificaciones de corte administrativo. Este sitio arqueológico fue intensamente estudiado por investigadores como Max Uhle, Jean-Pierre Protzen, Craig Morris, Idilio Santillana y por la arqueóloga Véronique Wright. Gastronomía Gracias a la ingente y variada riqueza de productos marinos, en la provincia de Pisco se preparan deliciosos platos como el ceviche de pescado, mariscos y mixto, así como jaleas, parihuelas, chilcanos, entre otros platos. (FIN) LZD/MAO También en Andina: ?? Destino amazónico soñado: descubre mágicos atractivos de San Martín en su 116 cumpleaños https://t.co/8DSTuuraKM ? El departamento alberga lugares rebosantes en belleza natural y paisajística, junto con una irresistible gastronomía. pic.twitter.com/dW0hch6m8Y

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 1, 2022 Publicado: 2/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com