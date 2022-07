En vísperas del 11J, el activista Yunior García desvela «la cara abusiva del régimen» en Cuba

Entornointeligente.com /

Las protestas del 11 de julio del año pasado en la isla dejaron más de 1.000 detenidos, condenas a centenares de ellos y un manifestante muerto, según información de las propias autoridades y medios acreditados en el país.

MIAMI, EEUU — El dramaturgo y director teatral Yunior García dijo desde España que l as manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021 en Cuba, además de dejar una marca en la historia de la nación, posibilitaron ver la naturaleza del gobierno cubano.

«También demostró lo abusivo que puede ser el régimen», dijo en entrevista con la Voz de América desde España, donde permanece exiliado desde noviembre pasado. «O sea demostró que al régimen lo único que le importa es el poder, conservar el poder a toda costa, lo que sea, con tal de mantenerse con su privilegio».

El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a protestar en las calles de más de sesenta localidades de toda la isla, inconformes con la dura situación económica, los rigores del confinamiento por la pandemia y pidiendo por sus libertades fundamentales.

El presidente Miguel Díaz-Canel ordenó contener a los manifestantes y en una intervención televisiva declaró: «La orden de combate está dada».

También lea ¿Sepultadas las protestas en Cuba? ¿Cuáles son las expectativas? Hasta la fecha organismos de derechos humanos dentro y fuera del país han reportado que más de mil participantes de las protestas fueron arrestados o llevados a prisión. El gobierno informó en mayo que había procesado penalmente a 380 personas bajo delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza, violencia y otros.

«Ese día también fue día de injusticia, no solo por la cantidad de detenidos, sino por el fallecido, por la cantidad de jóvenes en la cárcel, por los menores de edad», explicó García a la VOA , también drama activista por los derechos humanos.

Una víctima mortal García se refiere a Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad, quien falleció a causa de un disparo por parte de un policía en el consejo popular Güinera, municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, el día de las protestas.

El joven artista relata que además de reconocer la valentía del pueblo de Cuba al alzarse en las calles, hace casi un año, no puede olvidar cómo seguidores del gobierno de La Habana se unieron a la persecución de quienes reclamaron un cambio.

«Ese día sacó lo mejor de los cubanos, pero también sacó lo peor, sacó sobre todo la peor cara del régimen, se habla mucho de la violencia de los manifestantes, pero los que participaron en las manifestaciones saben que quienes iniciaron la violencia fueron justamente los testaferros del régimen, los esbirros del régimen, ellos fueron llevados con piedras y con palos», aseguró a la VOA .

Galería de fotos ¿Quiénes son los rostros más visibles del proyecto Archipiélago? Comparta en Facebook Comparta en Twitter Envíelo a un amigo por email Yunior García lideró desde La Habana la plataforma Archipiélago, desde la cual nucleó a artistas, activistas de derechos humanos y cubanos en desacuerdo con el gobierno.

Su activismo generó el Movimiento 15N, como se le conoció a la marcha programada para el 15 de noviembre de 2021, pero las fuerzas policiales le impidieron realizarla y dos días después desembarcó con su esposa en Madrid en un vuelo comercial, empujado a dejar Cuba.

Según medios acreditados en la isla, hasta la fecha 16 jóvenes entre 16 y 18 años de edad han sido condenados tras el 11 de julio.

También lea La SIP rechaza el nuevo Código Penal aprobado en Cuba Uno de los artistas contestatarios más renombrados de la isla, Luis Manuel Otero Alcántara, quien lideró el Movimiento San Isidro y salió a la marcha de ese día fue sentenciado a 5 años de cárcel el pasado 24 de junio bajo los delitos de «ultraje a los símbolos de la patria».

Junto a Alcántara, fue condenado a 9 años de cárcel el rapero Maykel Castillo ‘ El Osorbo ‘, acusado de «desacato», «atentado» y otros. El músico contestatario fue merecedor del Premio Grammy Latino por su participación en el tema «Patria y vida», reconocido como el himno de las protestas del 11 de julio.

Se espera que en varias ciudades del mundo ocurran manifestaciones de apoyo y recordación por la fecha de las más grandes protestas ocurridas en Cuba desde 1959.

«Todos tenemos la misma consigna, de desplegar la bandera cubana y ponerla a media asta cuando podamos, es en homenaje a esa lucha», dijo desde Miami, Orlando Gutiérrez, jefe del Directorio Democrático Cubano.

