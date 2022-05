En vivo: Viviana Canosa echó de su programa al exlegislador Jorge Yoma

Entornointeligente.com /

» Quiero plantear algo porque me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa porque puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico y un siniestro «, aseguró el viernes Canosa durante su programa televisivo Viviana con Vos.

Informate más Papelón: Viviana Canosa confundió un tweet de broma de los jóvenes que se quieren ir del país «Los porteños viven dentro de un termo», Jorge Yoma en #VivianaConVos 27/05/2022 «Solo pienso en la gente que durante dos años de este Gobierno, con la cuarentena y la pandemia, la pasó pésimo. Hay gente que se suicidó, que perdió sus Pymes, que se siente estafada, que se siente una mierda, los chicos se quedaron sin educación y 200 mil pibes no van a volver al colegio» , continuó.

Finalmente, Yoma se retiró del estudio mientras Canosa decía que » no soporto más a los Yoma de la vida, a los Albertos Fernández, a las Cristinas Kirchner, a estas lacras que son ricas mientras el pueblo es pobre».

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCdmviQjOkcY%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMhA3UUp4y3ODJ0NZAFYD8Ahgnmys1qicKTCccCZAVrKGtuG8w4MtJTS51gWFCMH4ZA4ZB4r1K1tXTm0bkZAgO0uSbrsknMcXM1RQKeS02jcQxG62FBEdpYNPer7ZBQm5Lo62WmA3ZA1ZCNQ5TADPi68vM3FOzyUmgZDZD View this post on Instagram A post shared by Viviana Canosa (@vivianacanosaok)

Por su parte, y luego del programa, el senador publicó un hilo de Twitter al respecto: «La Sra @vivicanosaok me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo… Y cuando me fui siguió insultándome hasta el final, junto a su invitado estrella, El Dipy. Sinceramente, les agradezco semejante atención… (…)» .

También aconsejó a Canosa que «sustituya sus infusiones antes y durante su programa por Té de Yuyos serranos…» . Ya que «me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca… Espero recupere su estabilidad emocional… «.

https://twitter.com/NegroYoma/status/1530385352191451136 2) Me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca…

Espero recupere su estabilidad emocional…

Al respecto le aconsejo sustituir sus infusiones antes y durante su programa por Té de Yuyos serranos…

(…)

— Jorge Yoma (@NegroYoma) May 28, 2022 Por último, apuntó contra «el amigo y compañero», Carlos Campolongo , quien «estuvo calculando mi edad» . Frente a ello, Yoma respondió que «tengo 68 añitos. Todavía cantamos…» .

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com