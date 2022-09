En Villa Asia están rodeados de basura

Entornointeligente.com /

Las calles del sector Villa Asia, en la parroquia Universidad, se mantienen adornadas por cúmulos de basura. Todo a causa de la ausencia del servicio de aseo urbano, lo cual ha afectado la tranquilidad de los vecinos .

Anderson García, habitante de la calle Pekín, afirma que los entes encargados de mantener limpia la ciudad no cumplen con su trabajo, por lo que personalmente deben contactar a recolectores particulares de desechos sólidos y pagar para que les sea prestado este servicio.

«A veces, en dos semanas no pasa el aseo de la alcaldía. Pasó el martes, pero hasta hoy no y ya no creo que pase, veremos mañana», comenta García, quien hizo hincapié en el mal estado que lucen las calles en las que la basura se mantiene tirada.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp. com/Fhv1cSBfZWLLezfVJftHPN

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com