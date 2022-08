EN VIDEO | Protesta en la UCV terminó en gritos y empujones

Entornointeligente.com /

Miembros del sindicato de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestaron este lunes, 8 de agosto, en rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Durante la manifestación, dos personas a bordo de una motocicleta intentaron salir por la Puerta Tamanaco de la UCV, a pesar de que los manifestantes dijeron que estaba cerrado el paso.

La situación terminó en violencia. La pareja fue agredida al intentar salir por la barricada.

«Son unos abusadores», expresaron los trabajadores en el lugar a estas dos personas. Asimismo, los exhortaban a agarrar su bolso e irse del lugar.

En un video publicado por el periodista Rayber Alvarado en su cuenta en Twitter, se puede apreciar a las personas gritando al motorizado y la mujer que lo acompañaba en medio de golpes y empujones.

LA UCV Y LA PROTESTA DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO Los trabajadores del sector educativo se mantienen firmes en sus exigencias: mejoraras salariales y pago de vacaciones completas. Muchos docentes h an advertido que no regresarán a las aulas en septiembre para el el inicio del nuevo año escolar si no tienen una respuesta.

«El pago debe ser completo y no chucuto», era una de las consignas que gritaban frente a la sede de Ministerio de Educación la semana pasada.

Gricelda Sánchez, docente y presidenta de la Formación de la Dirigencia Sindical (Fordisi), expresó que les cancelaron las vacaciones con el salario del mes de diciembre.

«Nos robaron 25% que nos correspondía. Esas vacaciones las trabajamos, no es una dádiva. Esto es un atropello y queremos rechazar esta política de crimen que se pretende implementar en Venezuela», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAESTROS NO REGRESARÁN A CLASES EN SEPTIEMBRE SI NO SE CUMPLEN SUS EXIGENCIAS Ante esto, el conductor del programa La Hojilla , Mario Silva, envió un mensaje a los trabajadores del sector educativo.

«Láncense a paro nacional, échenle bol* pues, para que vean la marea rojita como se les va a ir encima»; advirtió en el programa transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

