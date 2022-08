EN VIDEO | La advertencia de Mario Silva a docentes si llaman a paro

Entornointeligente.com /

El conductor del programa La Hojilla , Mario Silva, envió un mensaje a los trabajadores del sector educativo, quienes se han mantenido protestando en las calles del país para exigir sus derechos laborales.

«Láncense a paro nacional, échenle bol* pues, para que vean la marea rojita como se les va a ir encima» , advirtió en el programa transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Mario Silva acotó que los docentes y trabajadores de la educación siguen «las instrucciones del vagabundo que financia desde Roma, y del otro que anda por España; ganando rial a costa de ustedes y mandándoles unas limosnas».

«Estamos en batalla y este país está en condiciones especiales. Estamos creciendo para que a ustedes les duela. Tiren el paro nacional para ver quién los va a seguir» , expresó.

#8Ago | «Échenle bol**, pa que vean como la marea rojita se les va a ir encima» Mario Silva, a través del canal del estado VTV, amenazó a los docentes y trabajadores que protestan en varios estados del país contra el instructivo Onapre pic.twitter.com/uUoKSEAt3E

— Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 8, 2022

LAS CRÍTICAS A MARIO SILVA «No solo bol**, también muchísimos ovarios. La marea roja se ha vuelto rosada porque ese ‘pueblo’ al que tanto apelan está cansado de tanto atropello. Mario Silva veamos si tu tienes cojo*** ven a detener el reclamo del Magisterio venezolano», indicó @ErickaRerickac1.

«Por si fueran pocas las penurias a que tiene sometido el régimen al sector educación, en todos sus niveles, Si lva se da la lija de pretender insultar y amenazar a los maestros, profesores y docentes en general , usando medios del Estado», apuntó @jpenalver.

«Grosero y falta de respeto Mario Silva. O pagan lo que deben o va el paro. #BonoVacacionalYRecreacionalCompletoYa #OnapreViolaLaConstitución ¿nos quitaron las primas y todavía dice que somo tarifados? El ente que pague lo que deben. Están asustados», acotó @emiranda810.

«Mario Silva, deja la locura. No hay ‘mare roja’ alguna. Lo que deja ver tu amenaza es que están, como siempre, llenos de miedo y frustración» , comentó @DavidA_Molina.

«Que alguien como Mario Silva arremeta contra los maestros que protestan por sueldo digno con la soberbia y la ignorancia que lo caracteriza , solo es una razón más para expresar lo importante que es la educación para que una nación funcione. Quiso intimidar pero les dio la razón», expresó @Routinepapi.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAESTROS NO REGRESARÁN A CLASES EN SEPTIEMBRE SI NO SE CUMPLEN SUS EXIGENCIAS «Silva debe ser investigado por esta amenaza. Me parece que no es un comentario ligero. Amenaza y reta públicamente a un grupo de ciudadanos, eso es instigación al odio», dijo @psicoboyer.

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

Entornointeligente.com