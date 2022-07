EN VIDEO l Mujer se viralizó en las redes al contar como una aerolínea perdió a su hija de 12 años

Entornointeligente.com /

En Estados Unidos una mujer se viralizó tras denunciar que su hija de 12 años se perdió cuando viajaba sola en una aerolínea, que le cobró 150 dólares extra por cuidar a la menor y entregarla a su padre.

La terrible historia la compartió a través de TikTok, donde explicó que su hija tomó un vuelo sola desde Miami hasta el aeropuerto de Chattanooga, en Tennessee para visitar a su progenitor.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO | RECIBIÓ UN INSÓLITO REGALO DE GRADUACIÓN QUE CAUSÓ FUROR Y SE VIRALIZÓ EN LAS REDES SOCIALES «Si no están familiarizados con los vuelos para menores no acompañados, ellos tienen que usar un collar que diga que es un menor sin acompañante, el cual tiene toda la información, su tarjeta de abordaje y la información del padre que los recogerá», explicó la mujer.

Añadió que así se puede verificar que la persona que los recoge sea la misma indicada en la tarjeta.

Sin embargo, casi una hora después de que su avión aterrizó, la mujer recibió una llamada del gerente de American Airlines en Miami.

» Su hija está perdida, cerramos la terminal. No sabemos dónde está», le dijeron. La mujer se mostró sorprendida de que no hayan prestado atención a una menor que viajaba sola.

LA MUJER PAGÓ SOBRECARGOS Gilliam pagó $150 dólares adicionales al precio del boleto, para asegurarse de que su hija fuera debidamente escoltada hacia su padre; una vez que aterrizara el avión. Esto forma parte del programa de «menores no acompañados» de la aerolínea, según reseñó El Heraldo de México. Asimismo, indicó que las sobrecargos se despidieron de la niña una vez que aterrizaron en el aeropuerto y no la escoltaron hasta su padre. La niña al sentirse perdida simplemente siguió caminando y salió del área de donde se retiran las maletas sin haber encontrado a su padre. Pero la historia tuvo un final feliz pues la joven apareció varios minutos después y pudo reunirse con su padre. No obstante, la mujer dijo que seguirá denunciando el caso y exigirá un reembolso de lo que le obró la aerolínea. Se viralizó en las redes, el video de una mujer que contó cómo una aerolínea perdió a su hija de 12 años | Video Cortesía pic.twitter.com/CqzPQnyKMp

