EN VIDEO | El Will Smith venezolano que causa sensación en Perú

Entornointeligente.com /

Yashual Eduardo Ávila Abello es un hombre de 30 años de nacionalidad venezolana que ha sorprendido a todos con su gran parecido al actor Will Smith.

Tanto así que lo han apodado ahora como el «Will Smith venezolano». Ávila Abello ha ocasionado la curiosidad de muchas personas que visitan el Centro de Lima en Perú.

Y es que él se toma en serio su trabajo, ya que intenta imitar al recordado «Príncipe del Rap» hasta con el más mínimo detalle de sus vestimentas.

#2Ago | Yashual Ávila Abello, un joven de 30 años de nacionalidad venezolana, sorprendió a todos en el centro de Lima, en Perú, por su gran parecido con la estrella de Hollywood #WillSmith | Cortesía pic.twitter.com/UXA23IeVJp

— Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 2, 2022

Yashual se define como el «Doble oficial de Will Smith» en TikTok, donde tiene poco más de 44.300 seguidores. En esta red social, el joven sube videos parodia de escenas el actor estadounidense.

El venezolano se encuentra en Perú y muchas personas han aprovechado para tomarse la foto con él.

Pese a que el parecido entre Will Smith y su doble no es cuestionable, no se sabe si el actor ya tiene conocimiento de que tiene un casi gemelo en América Latina.

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

Entornointeligente.com