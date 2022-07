EN VIDEO: Así fue el momento cuando avión de carga ucraniano con ocho tripulantes se estrelló en Grecia

Entornointeligente.com /

La agencia recoge de fuentes cercanas a la Autoridad de Aviación Civil que el piloto del avión siniestrado, un Antonov An-12, había informado de un fallo en un motor por lo que pidió autorización para un aterrizaje de emergencia, pero que no logró alcanzar aeropuerto alguno por haberse incendiado uno de sus propulsores, y se estrelló poco después.

El avión siniestrado era ucraniano, indica la ANA-MPA, de carga y que cubría la ruta de Serbia a Jordania. En el aparato viajaban ocho tripulantes y por el momento se desconoce su estado como la mercancía que transportaba.

La agencia de información indicó que numeroso personal de rescate de Bomberos, ambulancias del Centro Nacional de Emergencia (EKAB) y policías se encuentran en el lugar, y que la zona se encuentra a oscuras debido a un corte de energía eléctrica.

La agencia selaña que testigos presenciales grabaron vídeos que mostraban la caída de un objeto en llamas, con explosiones posteriores, que causaron un gran incendio en la zona.

#BREAKING : UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing? pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd

— Babak Taghvaee ※ The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

