EN VIDEO: Abuelo le disparó a un ladrón que entró a robar su tienda en California mientras sufría un infarto

Por Infobae

Craig Cope dijo que temía por su vida cuando cuatro asaltantes ingresaron la madrugada del domingo a Norco Market & Liquor en Norco. Él se encontraba detrás del mostrador cuando uno de los ladrones irrumpió con un rifle y le gritó que esté quieto.

Según le dijo a The New York Post, supo que algo andaba mal cuando vio que un SUV BMW oscuro se detuvo junto a la tienda cuando había mucho lugar libre en el estacionamiento aledaño: «Y luego los vi salir del auto con máscaras y pistolas. Entonces, me imaginé lo que iba a pasar. Solo sabía que estaban armados y enmascarados y que iban a entrar, así que estaba listo para ellos».

Las imágenes de vigilancia del interior de la tienda muestran a Cope disparando la escopeta segundos después de que el pistolero anunciara el robo, hiriendo al posible ladrón en el brazo.

Cope sufrió un ataque al corazón y fue trasladado de urgencia al hospital después del tiroteo, y ahora se está recuperando en su casa de Riverside.

Como reza un comunicado del departamento de Sheriff del condado de Riverside, el domingo 31 de julio de 2022, alrededor de las 2:47 a. m., los agentes de la estación del alguacil de Norco respondieron a los informes de un intento de robo a mano armada en un negocio ubicado en la cuadra 800 de 6th Street. La investigación fue corroborada por un video de vigilancia y reveló que cuatro sospechosos armados llegaron al negocio en un vehículo de color oscuro.

«Estos sospechosos se acercaron a la entrada del negocio con armas largas y con cubiertas faciales y capuchas. Inmediatamente después de ingresar al negocio con los rifles apuntados, un empleado dentro del negocio disparó un solo tiro de escopeta, lo que provocó que los sospechosos huyeran del negocio», dice el comunicado.

Los sospechosos fueron encontrados más tarde en un hospital en la región del sur de California. Uno de ellos sufría una herida de bala consistente con un disparo de escopeta. Los otros tres individuos también fueron ubicados en el hospital en el vehículo sospechoso, que previamente había sido reportado como robado. También se descubrió que el vehículo, un SUV BMW de color oscuro, contenía numerosas armas de fuego robadas.

Así, los tres que se encontraban en el vehículo (Justin Johnson, de 22 años; Jamar Williams, de 27 años; y Davon Broadus, de 24 años) fueron puestos inmediatamente bajo custodia policial en el estacionamiento del hospital y fueron registrados en el Centro de Detención Robert Presley por robo y conspiración. Están detenidos en lugar de una fianza de USD 500.000.

El principal sospechoso, un hombre de 23 años, permanece hospitalizado en estado crítico pero estable, y su identidad no se dará a conocer en este momento, informó la policía. Será ingresado en una cárcel del condado de Riverside cuando salga del hospital.

