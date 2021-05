En versión ranchera: Enrique Ramil y Karina unieron sus voces en “Prefiero ser la otra”

Entornointeligente.com / Después del éxito en radio y televisión de “Prefiero ser la otra”, el cantante español Enrique Ramil estrena la versión ranchera de este hit junto a la venezolana Karina.

“Esta versión ranchera me hace especial ilusión, porque siempre he soñado con cantar ese género. No soy mexicano, pero el amor por México me ha perseguido toda mi vida. Estuve recientemente allí y me sentí muy a gusto. Me gusta México. Estoy deseando hacer conciertos ya”, afirmó Ramil.

Con información de El Farandi Sobre el dúo con Karina, dijo que lo “emociona especialmente”, porque ella es una gran figura. “Para mí fue un honor que aceptara grabar conmigo y fuera tan amable y generosa”, apuntó.

Por su parte, Karina calificó a Ramil como “un cantante extraordinario, que necesitábamos, sobre todo en estos tiempos, donde otros géneros han tomado tanto poder. Es una voz única, incomparable, ha sido una experiencia magnífica”, afirmó.

Karina es cantante, actriz y compositora. Desde 1985 ha hecho carrera en su natal Venezuela, México, Estados Unidos y toda Latinoamérica, a través de discos, telenovelas, musicales de Broadway y concursos de música en televisión.

“Prefiero ser la otra” fue compuesta y producida por Yasmil Marrufo y Mario Cáceres, junto a Antony Guajardo. El arreglo en tiempo de ranchera es de Joan Morales. Forma parte del futuro disco de Ramil, una obra de Frederick Meléndez y AGTE Live.

“Espero que esta otra versión le guste a la gente. Y que, sobre todo los mexicanos, disfruten mi homenaje a su país”, finalizó Ramil.

