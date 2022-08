En Venezuela solo se consume 45 % de la carne que se necesita

Entornointeligente.com /

Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), informó que el rebaño en el país tiene un repunte de entre 7 y 8 por ciento, pero que todavía así, solo se está produciendo 45 % de la carne y 40 % de la leche que se necesitan.

En entrevista a Unión Radio, informó que actualmente hay 11 millones de animales en el territorio nacional.

«Mataderos internacionales marcaron alrededor de 6 kilos, yo creo que los hemos rebasado, en la matanza creo que estamos alrededor de 10 kilos de carne de res, de bovino entre búfalo y vacuno, en otras especies debemos estar sobre 26 kilos de carne al año per cápita», expuso.

Agregó que «estamos aquí todavía produciendo alrededor de 45 % de la carne y 40 % de los lácteos que se necesitan anualmente».

No obstante, aclaró que a pesar de esto, la gente no ha reportado que no hay carne, ni leche, ya que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda.

Subrayó que lo que más preocupa a los productores es la seguridad jurídica.

«Preocupa cuando el Presidente de la República hace un anuncio de un millón de hectáreas para Irán y en Barinas tenemos productores agropecuarios que les encerraron el ganado en los corrales y un grupo de invasores de oficio, no le dejaron ni comer ni beber agua, atentando contra la seguridad agroalimentaria, afirmó Chacín.

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com