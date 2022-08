En Venezuela la calle es la tarima a la que se sube el descontento contra el gobierno

Entornointeligente.com /

Personas que protestan contra las medidas laborales. Jubilados que no tienen qué comer y chupan caramelos. Dirigentes sociales que esperan un cambio político mediante elecciones. Con los días van sumando nuevas manifestaciones

En la esquina de Santa Capilla, en el centro de Caracas, una trabajadora jubilada de la administración pública esperaba el por puesto al mediodía de este martes 23 de agosto. Al observar la barrera de funcionarios de la PNB instalada en plena avenida Urdaneta, frente al Banco Central de Venezuela, preguntó por qué había tanto policía. Es que había una protesta de maestros, le explicó un hombre que estaba en la parada. «Eso es lo que tienen que hacer todos», opinó.

Mientras los partidos políticos y sus líderes parecen estar a un millón de años luz de lo que la gente espera, las medidas laborales del gobierno del mandatario Nicolás Maduro han activado el resorte de las protestas. En las manifestaciones para exigir la libertad de presos políticos, en las concentraciones para reclamar que se derogue el instructivo de la Onapre hay trabajadores del sector público, trabajadores por cuenta propia, jubilados y pensionados que expresan su malestar con la situación del país.

«Le digo al pueblo venezolano que no llore por Venezuela; que luchen por la restitución de nuestro hilo constitucional», sentencia Selmira, jubilada, durante una de las manifestaciones contra «el famoso instructivo».

La sola posibilidad de desahogarse incentiva la presencia de personas en las movilizaciones que buscan ser escuchadas.

Yaneifer Sayago se identifica como gestora y sostiene que los dirigentes «tienen 24 años en el poder y han destruido a Venezuela, la economía, la sociedad, la seguridad jurídica». Quienes gobiernan «han acabado con todo», acusa. La palabra traición se repite en sus labios.

«Este gobierno ha traicionado a los gestores honrados y se han impuesto los gestores corruptos y ladrones», condena. «El gabinete de Nicolás Maduro ha acabado con la estabilidad económica del país, ha destruido la moneda venezolana». Sayago se unió a una de las manifestaciones para reclamar que en Venezuela «no hay institucionalidad» e insistir en que el Ministerio de Educación «está en pleno deterioro y los profesores y estudiantes están siendo afectados porque ni profesores ni estudiantes están comiendo una comida balanceada».

Una trabajadora pública insiste en que el origen de todo lo que está sucediendo está en la ley antibloqueo y en la ley de zonas económicas especiales. Prefiere no dar su nombre, reitera que se han aprobado leyes supraconstitucionales y concluye que el gobierno «ya no menciona la Constitución para nada». A su juicio «estamos en un proceso de esclavización del trabajo».

En la protesta de trabajadores públicos de este martes 23 de agosto participó Antonio Terán, presidente del movimiento de educadores unidos de Venezuela. «Estamos protestando por la restitución de nuestros derechos laborales. No solamente por la eliminación del instructivo Onapre». Terán aseveró que siguen en las calles «luchando por un cambio político, para que haya un cambio económico y que los trabajadores podamos cubrir todas nuestras necesidades básicas».

-¿No hay posibilidad de negociación?

-Suficiente con 23 años de este régimen, y lo que ha hecho es destruir el salario de los trabajadores. La gente no tiene cómo comer. No tenemos cómo vivir dignamente. Queremos rescatar nuestros salarios y rescatar nuestra democracia. El pueblo está decidir a ir prontamente a unas elecciones presidenciales. Las reivindicaciones se conquistan en las calles. No se mendigan. Por eso estamos aquí y seguiremos en la calle hasta que haya elecciones libres y en democracia.

-¿Cuándo quisiera que haya elecciones presidenciales?

-Lo más pronto posible. Ojalá en México decidieran que las elecciones fuesen este domingo y pudiésemos nosotros, democráticamente, resolver nuestros problemas.

Por encima de diferencias políticas e ideológicas los gremios y sindicatos están definiendo agendas conjuntas de movilización. Como bien lo recordó Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, la de este martes 23 de agosto fue la quinta protesta unitaria. Y, por lo que informaron los organizadores, no será la última.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

