En Venezuela aún hay necesidad humanitaria

Según los cálculos de organismos de socorro, alrededor de 17 millones de personas tienen actualmente necesidades humanitarias en el país.

Este viernes, representantes de distintas organizaciones no gubernamentales resaltaron las necesidades de los venezolanos en materia humanitaria y de derechos humanos.

Susana Raffalli, defensora de DDHH, resaltó que el 27% de la población venezolana se encuentra en el rango de subnutrición. «1.800.000 niños se encuentra en esta situación, es un capital humano con preocupantes afectaciones». Raffalli alertó durante su intervención que debido a las diferentes situaciones de violencia en el país hay regiones dónde ha dejado de llegar la acción humanitaria. Por su parte, Javier Manrique de Convite, relató que muchas familias se debaten entre comprar comida o medicinas. En este sentido, solicita a los organismos internacionales sobre la necesidad de contar con mayores herramientas para ayudar a más personas: «Sin cooperación internacional la ayuda humanitaria no es posible». Katherine Martinez, abogada y directora de Prepara Familia, ratificó que la situación humanitaria sigue siendo grave. «Es más aguda (la situación humanitaria) en mujeres, niños y adolescentes. Las unidades pediátricas del país no tienen insumos ni medicamentos para brindar una atención adecuada», insistió. «Hemos disminuido de 15.000 personas atendidas por las unidades de diálisis del sistema público de salud a la mitad, 7.000 personas. No tenemos todos los datos disponibles para conocer el nivel de la emergencia», lamentó. «Seguiremos exigiendo a las autoridades que respondan a las necesidades de salud de la población. El Estado tiene obligaciones que cumplir y sus omisiones son violaciones de DDHH», sentenció.

