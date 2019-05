En Vargas cambian productos de la cesta básica (menos lentejas) por pescado

Entornointeligente.com / Foto: La Verdad La Verdad Hacen trueque en La Zorra, estado Vargas, por tres productos (menos lentejas) por un kilo de pargo comenta Alberto Sánchez, quien desde tempranas horas vende o cambia diferentes especies, asimismo, comparte que si es de otro tipo acepta 2 productos incluyendo lentejas. Sánchez, quien sale a pescar en la medida de sus posibilidades, trata de mantener el precio. «Tengo el kilo del pargo en Bs. 10.000 y el cazón en 12.000, aunque en ocasiones los compro a otros pescadores y el margen de ganancia es de 2.000 o 3.000 por kilo». Lea además: Venezolanos consumen 99% menos calorías desde que Maduro llegó al poder Señala que el pargo repunta este mes y para junio se espera cojinúa, jurel y cataco. Enfatiza que de un tiempo para acá hacer la pesca desde el muelle de La Zorra se ha hecho difícil, puesto que los directivos «se creen dueños del lugar y ya están bastante payasos». A la hora de zarpar mar adentro para sacar especies grandes, suele tardarse un día entero y aunque la aguja no se puede pescar, asegura que «lo que Dios me ponga en el camino es lo que venderé porque la situación del país es bastante difícil y no me voy a morir de hambre». + Información

