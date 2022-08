Entornointeligente.com /

En una carrera «adelantada», dirigentes del FA se perfilan como candidatos a la Intendencia de Canelones Publicado el 22 de agosto de 2022 Escribe Federico Laitano en Gobiernos departamentales 4 minutos de lectura Orsi no sólo dejará el cargo tras dos períodos, lo que provoca «ansiedades» para definir su sucesor, sino que su precandidatura presidencial origina negociaciones que abarcan el escenario departamental. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Si algunos dirigentes del Frente Amplio (FA) -y de todos los partidos- interpretan que no es momento de lanzar nombres de posibles postulantes a la presidencia, aún más temprano es para pensar en candidatos a intendentes. Pero, al menos en Canelones, la realidad apremia; Yamandú Orsi , quien está en el sillón comunal desde 2015, ya no podrá ir por la reelección y dejará un vacío tras de sí. Aparte quiere ser presidente y su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), ya negocia apoyos de otras tiendas y allí la intendencia toma un rol preponderante.

Según supo la diaria en una conversación con dirigentes emepepistas, el sector de José Mujica está abocado a sumar fuerzas para que Orsi gane la interna en 2024 y no lo desvelan tanto otros objetivos, como retener la Intendencia de Canelones. Entonces, a cambio de un apoyo sectorial a la precandidatura presidencial de Orsi, una de las posibilidades es brindar el suyo a un candidato de otro sector en el departamento.

Una de las colectividades a las que apunta es el Partido Comunista (PCU) , que en los últimos años tuvo diversos acercamientos -incluyendo alianzas electorales- a Carolina Cosse, quien también se perfila como precandidata presidencial. Pero dentro del FA son varios los que afirman que existen diálogos intersectoriales para que el PCU apoye a Orsi y, entre otras cosas a cambio, el MPP apoye a un candidato del PCU en Canelones. Los comunistas tienen claro que «una cosa es la precandidatura de Yamandú con el partido atrás y otra sin el partido atrás», lo que influye en la negociación.

Pero si esto no se cristaliza, el MPP tiene tres nombres bajo la manga: el del senador Sebastián Sabini, el de la diputada Lucía Etcheverry y el del coordinador de gabinete institucional de la comuna, Pedro Irigoin. Dentro de algunos meses el sector tendrá su congreso y luego las votaciones para elegir a sus autoridades nacionales y departamentales, y los resultados podrían ser determinantes para postular con más fuerza a uno de los tres.

Por fuera del MPP, cercano a la Convocatoria Seregnista-Progresista -a la que adhirió para las internas de diciembre en las que resultó electo presidente de la fuerza política Fernando Pereira- pero de extrema confianza y fiel a Orsi, a quien apoyará en las elecciones internas, está el secretario general de la intendencia: Francisco Legnani. En la interna del FA dan por hecho que buscará competir en 2025, pero no está del todo claro el mapa de apoyos sectoriales, es decir, si su candidatura sería en nombre de los seregnistas, de los emepepistas o de ambos, lo que resultará, como todo, de las negociaciones.

En filas seregnistas, que tienen intenciones de postular un candidato en Canelones, también hay otro nombre en la vuelta: el de José Carlos Mahía, senador de Asamblea Uruguay, sector de Danilo Astori. Ya compitió por el cargo en 2015, pero Orsi quedó en primer lugar.

El que tiene definido jugar fuerte en Canelones es el PCU, que entiende que las cifras lo avalan: en diciembre se quedó con la presidencia departamental del FA de la mano de la exministra de Salud Pública Susana Muñiz, que recibió los apoyos de la 1001, que fue la lista más votada para el plenario departamental, pero también del Encuentro 18 de Agosto, la Amplia (42020), Corriente Frenteamplista Canaria, Movimiento Soledad Barrett, Partido Socialista (PS), lista 5005, Partido Obrero Revolucionario (POR), Liga Federal (LF), Casa Grande (CG), Congreso Frenteamplista (lista 6009), y las listas 1813, 711, 2040 y 8703.

Varios dirigentes confirmaron a la diaria que habrá un candidato comunista en 2025, y los nombres que se manejan tienen distinto perfil. El que salta a la vista es el del senador Óscar Andrade, quien fue precandidato a la presidencia en 2019. Los comunistas reconocen que es una de las posibilidades y algunos en el FA se preguntan «qué va a hacer», si apoyará a Cosse, a Orsi, si irá él como candidato o si irá por la Intendencia de Canelones. Cualquiera sea el escenario final, la creencia principal es que «está midiendo» y analizando qué conviene.

Pero en el PCU no se baraja un solo nombre, sino varios. Está el de Matías Carámbula, exdirector de Desarrollo Rural de la comuna e hijo del exintendente Marcos Carámbula. También el del actual director de Tránsito y Transporte del departamento, Marcelo Metediera. Y un dirigente dijo que «capaz que se puede entreverar el de Muñiz».

Entre perfilismos y llamados a no adelantarse El secretario general del PCU en Canelones, el dirigente del sindicato de la construcción Daniel Diverio, fue consultado por la diaria y manifestó que «el plan es trabajar primero que nada para lograr nuevamente el gobierno en 2024», incluso «con mayorías parlamentarias».

Pero con el objetivo paralelo de que la 1001 tenga «mayor presencia» y dado el caudal electoral en ese departamento -donde, por ejemplo, tiene sus únicas tres alcaldías en todo el país-, está la «posibilidad» de presentar un candidato, y hay «alegría» de que «una gran cantidad de compañeros y compañeras» están «en condiciones de asumir una responsabilidad de este tipo», motivo por el que están dentro de «la danza de nombres».

Metediera, uno de los que suenan, será quien suplante a Orsi una vez que renuncie para hacer campaña en 2024 y le tocará estar al frente de la comuna en el último año. En diálogo con la diaria , aseguró que esa es «la preocupación mayor» que tiene, ya que «es muy importante trabajar con fuerza la ejecución del fideicomiso» que se aprobó meses atrás «y estar atento a las situaciones político-sociales del país que afectan al departamento».

Además, dijo que primero «hay que trabajar el programa del FA a nivel nacional y departamental para que después, aquel al que le toque conducir, tenga esos parámetros».

Legnani, por su parte, comentó a la diaria que el ejecutivo departamental aún no llegó «ni siquiera a la mitad del período y, si bien vivimos en un país de permanente campaña electoral donde termina una elección y ya se empiezan a manejar nombres para la elección siguiente», desde su punto de vista hay que abocarse «a la gestión». «Primero tenemos que gestionar bien Canelones para asegurar el triunfo del FA», apuntó.

Por su parte, Mahía señaló que «hay que esperar» para lanzar nombres porque «la prioridad de todos tiene que ser ganar el gobierno nacional y eso es lo que va a determinar la estrategia electoral en los 19 departamentos». «Prefiero que tengamos una actitud prudente y dejemos de identificarnos o jugar tan precipitadamente hacia lo departamental», agregó el senador.

Pasando raya, son varios los dirigentes del FA que creen que el debate sobre las candidaturas para Canelones está «adelantado», pero «el hecho de que Orsi sea precandidato cantado implica que otras cosas se empiecen a mover». Sin embargo, hay quienes cuestionan que haya «objetivos más individuales que colectivos» en algunos casos, y también están los que llaman a calmar «ansiedades».

