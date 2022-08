En un partido plagado de seleccionados, Villarreal le ganó a Atlético de Madrid

Entornointeligente.com /

Informate más Gol y asistencia magnífica de Alexis Mac Allister en Inglaterra El mediocampista español Yeremi Pino (28m. ST) abrió el marcador para el equipo valenciano, dos minutos después se retiró lesionado reemplazado por el nigeriano Samuel Chukwueze , y el atacante Gerard Moreno (52m. ST) convirtió el segundo tanto.

En el equipo local fue titular el defensor cordobés Nahuel Molina , ex Boca Juniors, quien se fue expulsado con roja directa a los 48 minutos del segundo tiempo y, en la segunda parte, ingresaron sus compatriotas el mediocampista Rodrigo De Paul , ex Racing Club (16m. ST), y el delantero Ángel Correa , ex San Lorenzo (34m. ST).

Villarreal contó en su formación inicial con el arquero platense Gerónimo Rulli , ex Estudiantes de La Plata, y el defensor Juan Marcos Foyth , ex Tottenham Hotspur de Inglaterra.

La victoria colocó a Villarreal como uno de los punteros del campeonato, con 6 puntos, junto con Real Madrid, Betis y Osasuna, mientras que Atlético bajó a la séptima ubicación y entró en zona de Liga de Conferencia con 3 unidades.

Athletic Bilbao, por su parte, venció a Valencia por 1 a 0, como local, con un gol convertido por el mediocampista español Alex Berenguer , a los 42 minutos de la primera parte.

El equipo vasco con el resultado, se ubicó en la sexta posición en zona de Liga de Europa con 4 puntos, mientras que Valencia es noveno con 3 unidades.

Luego jugaban Real Sociedad ante Barcelona.

La fecha se cerrará este lunes con los siguientes encuentros:

15.00 (hora argentina): Elche-Almería.

17.00: Girona-Getafe.

Resultados registrados:

Viernes: Sevilla 1 (Karim Rekik)-Valladolid 1 (Anuar); Espanyol 0-Rayo Vallecano 2 (Isi Palazón y Pathé Ciss).

Sábado: Osasuna 2 (Ezequiel Ávila -penal- y Kike García -penal-)-Cadiz 0; Mallorca 1 (Vedat Muriqi)-Betis 2 (doblete de Borja Iglesias) y Celta de Vigo 1 (Iago Aspas -penal-)-Real Madrid 4 (Karim Benzema -penal-, Luka Modric, Vinicius y Federico Valverde).

= Posiciones =

Villarreal, Real Madrid, Betis y Osasuna 6 puntos; Rayo Vallecano y Athletic Bilbao 4 ; Atlético de Madrid, Real Sociedad y Valencia 3; Barcelona, Sevilla, Mallorca, Espanyol, Celta de Vigo y Valladolid 1; Almería, Girona, Cádiz, Elche y Getafe 0.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com