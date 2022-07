«En un mundo que retrocede, Uruguay avanza con crecimiento», afirma el gerente general de Enjoy Punta del Este

Entornointeligente.com /

Para los jóvenes emprendedores, el gerente general de Enjoy Punta del Este tiene dos frases acuñadas: «Mi padre siempre me decía ‘Domínate a tí mismo y dominarás al mundo’ y ‘Persevera y triunfarás’. Mi padre no tenía recursos económicos y llegó a ocupar un cargo muy importante en la justicia argentina y además tuvo un estudio de abogados muy reconocido. Todos los escollos yo los fui superado perseverando como mi padre».

Sarmiento nació hace 44 años en ciudad de La Plata, capital de la provincia argentina de Buenos Aires. Es licenciado en Administración de Empresas y tiene una Maestría en Negocios. Está casado y tiene una hija, Catalina, de 6 años.

A continuación un resumen de la entrevista.

—¿Cómo se vive el hecho de ser descendiente de Domingo Faustino Sarmiento, presidente de Argentina entre los años 1868 y 1874, y fundador de las bases de la educación pública?

​

—Mi tío tiene armado un árbol genealógico que muestra que tenemos línea directa con Sarmiento. Mi abuelo también se llamaba Domingo Faustino y se dedicó a la política; fue senador, gobernador de Chobut, intendente de Puerto Madryn. Y su bisabuelo era Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la República Argentina. Mientras que mi abuela era Güemes y también era descendiente del Gral. Güemes, uno de los padres fundadores de la Argentina. Y mi madre era descendiente del Gral. Alvarado, que también cumplió un papel importante dentro de la historia argentina… Se vive con mucha responsabilidad; en el colegio yo era siempre el que iba a clases, nunca llegaba tarde, tenía mejor nota y hasta en un acto en la escuela hice de Sarmiento (risas). Es que ser Sarmiento en Argentina, es como José Pedro Varela en Uruguay. Varela y Sarmiento inclusive fueron amigos, con muchas ideas en común. Domingo Faustino era un alborotador, muy cabeza dura, muy disruptivo, fue un adelantado a su época: alfabetizó al 93% de la Argentina. Y hoy uno de los grandes problemas de la Argentina es la educación. Nadie pudo continuar su legado histórico. Los problemas que hay de inseguridad pública, en la economía, las relaciones internacionales, son el resultado de la educación que tenemos en la Argentina. Espero que alguien en Argentina, en algún momento, retome el pensamiento y la acción de Sarmiento; todo un adelantado.

—¿Cómo percibe el clima de negocios en Uruguay y la reactivación económica?

​

—Es bueno el clima de negocios a pesar de las variables externas que nos podrían estar afectando. Con todos los empresarios que dialogo, siempre están evaluando oportunidades de inversión en Uruguay, cuando eso no sucede en los países de la región. Uruguay muestra indicadores de crecimiento y de inversión muy altos en la región y también en el mundo. En un mundo que retrocede, Uruguay avanza. Lo veo sólido y con un crecimiento (económico) moderado hacia los próximos años.. Junto con empresarios de Argentina, Brasil, Perú, Colombia —que están invirtiendo en el país y siguen haciendo consultas—, también hay chilenos interesados en invertir en Uruguay. Yo pondría especial atención a Chile, que está migrando capitales de forma importante a Uruguay, sobre todo, hacia el departamento de Maldonado. En particular, nuestra Sociedad está mirando con interés proyectos de inversión en el departamento y en otras partes del país.

—¿Cómo se presenta el ritmo de recuperación del sector del turismo?

—El turismo va a demorar en recuperarse tal cual lo conocíamos previo a la pandemia. Si bien hemos vistos algunos atisbos de recuperación, sobre todo en las primeras semanas de este año, el turismo se viene reactivando lentamente, tal como nosotros preveíamos. Habíamos anunciado una recuperación más en «U» que en «V», esto significa que no va ser acelerada, sino paulatina. Hay una serie de factores que alteran la recuperación, como la conectividad. Las aerolíneas no han recuperado la conectividad que tenían previo a la pandemia; vuelan con menos frecuencias y a menos ciudades porque están buscando rutas más rentables. Están priorizando otras rutas en relación a la nuestra. En una tendencia creciente, nuestros clientes de más alto valor buscan volar en aviones privados propios o vuelos chárter. En lo que va de este año, ya llevamos invertidos un monto superior a US$ 6,7 millones en vuelos chárter. Vamos a cerrar el año con una inversión en vuelos chárter entre 10 y 12 millones de dólares. En el primer trimestre, nos visitaron más de 80.000 huéspedes que nosotros trajimos.

—¿Cuál es la situación de Enjoy Punta del Este?

—Este es un año muy particular, porque estamos celebrando 25 años. Actualmente contamos con 294 habitaciones, 575 slots, más de 70 mesas de juegos de azar. Nuestro casino es al estilo Las Vegas, que compite con los grandes casinos del mundo en cuanto a clientes, estructura y oferta de torneos. Estamos posicionados a nivel mundial como un «Grand Slam» de los casinos del mundo, dicho por los mismos clientes que nos eligen día a día. Contamos con una plantilla de 1000 funcionarios permanentes y en temporada podemos llegar a ser 1600. Nuestros ingresos anuales de facturación son unos US$ 120 millones, de los cuales cerca de US$ 40 millones se vuelcan a salarios de nuestro personal y US$ 25 millones anuales a nuestros proveedores, que mayormente son locales. La compañía hoy se encuentra totalmente recapitalizada con nuevos accionistas, luego de atravesar una reorganización financiera, La compañía ha firmado un merger agreement, que es un acuerdo de fusión que está a estudio de la autoridad regulatoria de Chile y que fusionaría a las dos grandes compañías chilenas de juego: Enjoy y Dreams. Si prospera la fusión, se conformaría la entidad de juego más grande de Latinoamérica.

«Susana (Giménez) va a realizar entre dos y tres funciones por fin de semana durante dos a tres meses», Ignacio Sarmiento, gerente general de Enjoy Punta del Este. —¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas durante este tiempo de pandemia donde Enjoy estuvo varios meses con las puertas cerradas?

​

—Lo que no te mata, te fortalece. Enjoy salió fortalecido a todo nivel, pero pasamos una etapa muy brava. Nosotros atravesamos la crisis social de Chile, que ocurrió en octubre de 2019 y que determinó el cierre de todas nuestras unidades en Chile; después tuvimos la pandemia de COVID en marzo de 2020, luego llegó la reorganización financiera de nuestra compañía madre, que fue una convocatoria de nuestros acreedores en abril de 2020, y a continuación negociaciones de los Consejos de Salarios. Fue una negociación de mucha complejidad porque había muchos rumores de quiebra, venta o que no podíamos pagar a los proveedores…

—Enjoy Punta del Este puso a prueba valores que hacen a la resilencia, empatía, liderazgo, compromiso.

—Totalmente, no hay escuela de negocios que enseñe a manejar una crisis de la magnitud vivida con la pandemia. En estas instancias de dificultades es donde afloran los valores. A partir de mi experiencia pasada y muy alineado a los valores de la compañía, se buscó resguardar y cuidar equipos y personas. Decidimos que ninguna persona perdiera su fuente laboral, además de cuidar a cada uno de ellos no sólo en su trabajo, sino en su vida personal. Así hubo una red de contención psicológica, canastas de alimentos para aquellos que no podían cobrar la totalidad de su salario o brindamos alguna ayuda para aquellos que no podían pagar la mutualista. Brindamos también herramientas para emprender entre aquellos que querían comenzar alguna actividad… ¡Fue todo una travesía!

—¿Cómo visualiza a Enjoy como uno de los motores de Punta del Este como marca internacional de lujo?

—Hay que posicionar a Punta del Este en el más alto lujo porque el cliente llega con una expectativa alta y se lleva una experiencia mejor. Tenemos que capitalizar eso como país. En Saint-Tropez, Cannes o Niza cuando se habla de Uruguay se hace referencia a Punta del Este. En ese target de alto poder adquisitivo, Punta del Este está en su lado emocional y en algún momento nos van a visitar. Nosotros, a través de torneos de pocker y premios millonarios repartidos, nos visitan clientes de todas partes del mundo. Después se genera un boca a boca bastante particular que nos lleva a captar más clientes de varias partes del mundo.

—En estos 25 años del hotel cinco estrellas, hay un antes y después en Punta del Este. ¿Qué inversiones tienen previstas?

—¡Vamos a festejar con todo! Estamos en tratativas para traer un gran show internacional. Estamos previendo organizar un torneo que va a garantizar un premio de tres millones de dólares, que es un número muy importante para cualquier cliente de casino del mundo. Estamos compitiendo con los casinos de Montecarlo y Las Vegas. También estamos realizando una fuerte inversión en la renovación de las habitaciones, para lo cual tenemos un presupuesto de tres millones de dólares. Y hay otros proyectos de inversión para los próximos años para continuar con la reforma del hotel y sus distintas infraestructuras.

—¿El objetivo es tener turismo todo el año en Punta del Este?

—Sí, para nosotros es un desafío histórico. Hemos realizado una alianza con el productor (argentino) Gustavo Yankelevich, que nos permitió traer el verano pasado «El Método Moldavsky» y «Cabaret». Ahora, a partir de julio, tenemos el show de teatro con Susana Giménez, protagonizando «Piel de Judas». Desde el 15 de julio, Susana comenzó a realizar entre dos y tres funciones por fin de semana durante dos a tres meses. También hemos realizado el Salón del Vino Uruguayo con la participación de 40 bodegas nacionales. Estamos buscando tener una variedad de actividades que permitan tener un mayor flujo de clientes en invierno que, a la vez, repercute en toda la ciudad. Nuestros huéspedes, principalmente, son brasileños (37%), argentinos (36%), uruguayos (entre un 12 y 14%) y después el resto de las nacionalidades.La economía del departamento cambia radicalmente con Enjoy abierto. Hay 3000 familias que indirectamente nos prestan servicio a nosotros. Somos el principal empleador privado de Maldonado y el segundo, después de la Intendencia.

«Ojalá se haga realidad» A propósito del proyecto de reconstrucción del Hotel San Rafael, Sarmiento dijo: «Bienvenida la competencia. Ojalá que el proyecto se haga realidad por el departamento, Punta del Este y Uruguay. Es una inversión muy grande; más de 400 millones de dólares… Me cuesta entender cómo se va a generar una utilidad suficiente para que esa inversión sea repagada en los plazos que se esperaría para un proyecto de semejante tamaño, y en un mercado que tiene un jugador fuerte, como nosotros».

