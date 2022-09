Entornointeligente.com /

Gonzalo Civila, Carolina Cosse y Fernando Pereira en Casa del Pueblo.

Foto: Alessandro Maradei

En un contexto de discrepancias, Pereira y Civila dieron un mensaje de unidad en la casa del Partido Socialista Publicado el 28 de septiembre de 2022 Escribe Federico Laitano en Partidos políticos 3 minutos de lectura «Somos porfiados, peleamos entre nosotros, discutimos, pero después nos abrazamos porque tenemos un objetivo en común», dijo el presidente del FA, quien aseguró que no le preocupan las diferencias internas. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue de las primeras en llegar este martes a la Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista (PS), donde minutos más tarde compartiría una mesa con el secretario general de ese sector, Gonzalo Civila, y el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira. La instancia sirvió para que los tres intercambiaran ante militantes sobre el futuro de Uruguay y de la fuerza política que los nuclea, pero también para dar un mensaje de unidad en un contexto marcado por varias discrepancias entre los socialistas y Pereira, expresadas tanto hacia la interna como hacia afuera .

El PS le criticó a Pereira haberse reunido con Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, en La Huella de Seregni, y previamente había cuestionado la iniciativa del presidente del FA de reunir a todos los líderes partidarios de la coalición de gobierno para incentivar un mejor clima de diálogo. «Nuestros aliados para cerrar las grietas de la desigualdad y la impunidad no están en la coalición de derecha» fue el título de un comunicado que el PS emitió en conjunto con el Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande y otros sectores aliados. Estas fueron las diferencias más recientes entre el histórico sector del FA y Pereira, quien compitió con Civila por el liderazgo de la fuerza política en diciembre de 2021.

Además de las fotos, las sonrisas y los abrazos, durante su discurso ante los militantes que asistieron a la instancia del martes, si bien no se refirieron a las diferencias entre ambos, los dos hicieron énfasis en la necesidad de mantener la unidad de la fuerza política. «Somos porfiados, peleamos entre nosotros, discutimos, pero después nos abrazamos porque tenemos un objetivo en común, nos unen una cantidad de valores y de principios que tenemos, y que conservamos y protegemos», dijo Pereira.

«No ocultamos nuestras diferencias. ¿Qué me van a preocupar las diferencias? Me preocupan las unanimidades tontas», aquellas en las que «todos cabeceamos sin preguntarnos si está bien o mal lo que estamos procesando», apuntó el presidente del FA en un tramo de su alocución.

un mensaje similar dio Civila cuando llamó a «fortalecer la herramienta» del FA, «que es una herramienta por la dignidad de nuestro pueblo». Además, agregó que «para que eso sea posible tenemos que discutir, construir en diversidad, y tenemos que poner los ejes al lado de la gente».

La carreta delante de los bueyes y la precandidatura de Cosse El tema de las precandidaturas presidenciales para 2024 no quedó fuera de los discursos, aunque de una manera marginal, ya que se entiende que no es momento de dirimirlas. Pereira se preguntó si en el FA hay «hombres y mujeres de distintas generaciones» para llevar adelante el programa de la colectividad «y darle continuidad». «Me lo pregunto casi todas las noches de mi vida y siempre la respuesta es la misma. ¿Tenemos candidato para ser presidente o presidenta? Tenemos. ¿Tenemos hombres y mujeres para llevar adelante una política económica progresista que no crea en la lógica del derrame, sino en la del crecimiento con distribución y justicia social? Tenemos, y de muy variados sectores del FA».

Civila, quien tiene un estrecho vínculo político con Cosse -ya que la intendenta y el PS se han apoyado mutuamente en las últimas instancias electorales inter e intrapartidarias-, dijo que el FA necesita «mucha audacia y mucha valentía», y que al mencionar esas dos palabras «enseguida» piensa en ella. «Uno de los motivos por los que la queremos tanto es por eso, porque es audaz y valiente», dijo, aunque pidió «no poner la carreta delante de los bueyes». «Hoy la gente no está pensando en candidaturas en este Uruguay», agregó.

Cosse: «Tenemos que prepararnos para la incertidumbre» La intendenta de Montevideo, a su turno, brindó un discurso en el que señaló que el proyecto del FA debe preparar al país para «la incertidumbre», como lo fue la pandemia de covid-19 que estalló en 2020. «Nosotros no podemos prever lo que va a pasar de acá a tres años, es muy difícil que podamos prever lo que va a pasar de acá a 2050, pero es bueno pararse en la conciencia de la incertidumbre», dijo, y agregó que el desarrollo de la fibra óptica al hogar y el Sistema Nacional Integrado de Salud -ambos proyectos de los gobiernos del FA- fueron fundamentales para afrontar la emergencia sanitaria, por lo que consideró que «estábamos preparados para la incertidumbre».

Luego llamó a preguntarse «qué es ahora prepararse para la incertidumbre» y, en base a eso, tomando los insumos de la iniciativa «El FA te escucha», construir un nuevo programa de gobierno. También llamó a liberarse de «algunas deformaciones que tiene la izquierda», donde a veces se piensa que «la construcción de institucionalidad fija los cambios», pese a que «a la vista está que no», y dio un ejemplo: «Que exista la Agencia Nacional de Investigación e Innovación no quiere decir que se promueva la investigación científica». En este sentido, consideró que «el pueblo organizado es la garantía».

«Tenemos que prepararnos para la incertidumbre y reconocer en nosotros mismos la fortaleza, la unidad, una unidad que no es monolítica. No tenemos miedo a tener esta charla abierta o cualquier otra, a discutir, porque somos compañeros, porque lo que nos une es mucho más fuerte que las discrepancias que podemos tener sobre algunos temas», señaló Cosse.

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Fernando Pereira Gonzalo Civila Carolina Cosse Partido Socialista Frente Amplio Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com