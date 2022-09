En un abrir y cerrar de ojos murió atropellado

Entornointeligente.com /

Según las autoridades se trata de una persona de entre 20 y 25 años, de rasgos indígenas y de aproximadamente 1.60 metros de altura.

Un ciudadano de raza indígena fue atropellado sobre la carretera que conduce a Volcán, en el sector de San Vicente, del distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

El hecho de tránsito se registró pasadas las 8:00 p.m. del sábado, al lugar acudieron paramédicos de los bomberos, sin embargo el masculino ya se encontraba sin signos vitales.

Al momento de realizar la diligencia de levantamiento del cadáver, el ahora occiso no portaba documentos de identificación personal y no se apersonaron al lugar familiares o conocidos, por lo que aún no se ha logrado identificar.

El hombre fue atropellado por un camión que se trasladaba en dirección de Volcán hacia La Concepción. Del golpe, el hombre fue lanzado por el aire hacia otro automóvil.

CIFRAS Chiriquí

Con esta muerte aumentaron a 30 las víctimas fatales por accidente de tránsito.

