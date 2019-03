“En un 99%, D. Quito no participará en la Copa Ecuador”

Entornointeligente.com / Amílcar Mantilla, máximo responsable de la organización de la Copa Ecuador, prácticamente mencionó que el Deportivo Quito no sería parte de la primera edición del torneo. Argumentó que la filial recién fundada como Quiteños FC no puede ser parte en reemplazo de los chullas. Todo sería por los problemas que el Deportivo Quito tendría al constar como equipo amateur por diversas sanciones de la FIFA: “El que clasificó fue Deportivo Quito y no Quiteños, la Federación no puede aceptar el cambio. No es posible que juegue Copa Ecuador porque no ha participado en ningún torneo. Legalmente América de Ambato tendría que participar en lugar de Deportivo Quito”, expresó Mantilla en Radio Área Deportiva. Fue tajante en dar un porcentaje de probabilidad: “En un 99% seguro, Sociedad Deportivo Quito no participará en Copa Ecuador”, agregando que los dirigentes del club -quienes según sus declaraciones, se hicieron presentes en la FEF- debieron mandar una carta sobre si se iba a dar su participación. . #CortitaYAlPie | Amilcar Mantilla, organizador de la Copa Ecuador: “En un 99% seguro, Sociedad Deportivo Quito no participará en Copa Ecuador” En vivo, por @AreaDeportivaFM 99.3 FM 📻 pic.twitter.com/up2TUTVGmE — Área Deportiva FM 📻🎙 (@AreaDeportivaFM) 28 de marzo de 2019 LINK ORIGINAL: StudioFútbol

Entornointeligente.com