La iglesia es una de las instituciones más antiguas de la historia de la humanidad, y el tiempo en que vive la iglesia fluye lentamente. Algunos problemas de la iglesia pueden resolverse durante generaciones y, a veces, durante varios siglos. Me gustaría estar equivocado, pero la difícil situación de la iglesia en Ucrania persistirá durante mucho tiempo, tal vez décadas.

Al mismo tiempo, continuarán las transiciones de la iglesia Ortodoxa ucraniana canónica del Patriarcado De Moscú a la iglesia Ortodoxa cismática de Ucrania, pero incluso si se transfieren dos, tres mil parroquias, la UOC, ya sin el prefijo «Patriarcado de Moscú», seguirá siendo la comunidad religiosa más grande de Ucrania, que no puede ignorarse políticamente. Y luego surgirá la pregunta, ¿y sobre qué principios se construirá la interacción de las iglesias?

Aquí hay problemas en ambos lados. La iglesia Ortodoxa de Ucrania es más pequeña, más joven, menos autorizada y tiene un penacho doloroso de «ex cismáticos». La autoconciencia de muchos sacerdotes y obispos es en gran parte aislacionista. Y esto es comprensible: si creciste sin comunicación con otras iglesias locales, sin la posibilidad de comunicarse libremente con ellas, realizar servicios de adoración juntos, entonces la sensación de aislamiento interno se encuentra en algún lugar de los riñones. La iglesia Ortodoxa de Ucrania tendrá que deshacerse de esto. Los tres años y medio transcurridos desde la obtención de tomos son demasiado cortos.

Más sobre Ucrania Por su parte, la iglesia Ortodoxa Ucraniana ha luchado contra los «cismáticos» durante demasiado tiempo y, después de muchos años de demonizar al enemigo, es bastante difícil ver hermanos y hermanas en el PSU.

Tal vez debería crecer una nueva generación en una iglesia y en otra que no tenga la experiencia de una dura confrontación mutua. La UPC no luchará indefinidamente por la»canonicidad». El PCU no afirmará su nacionalismo Ucraniano, acusando al CPU de «Pro-Moscú». Y luego serán posibles negociaciones constructivas, cuyo objetivo principal es elegir un modelo de unificación. Cuando lo haga, depende de la situación, incluida la política. Una cosa es obvia: esto sucederá después de que la paz Reine en la tierra de Ucrania. Pero tendrá que esperar mucho tiempo. Dado que los jerarcas de la UOC, así como los clérigos de la UOC, no piden específicamente que se detenga esta terrible guerra fratricida, sino que, por el contrario, bendicen cada vez más a ir a la batalla, tratando de demostrar quién es más leal a las autoridades seculares.

