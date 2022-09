«En Tu Ciudad Tour» inicia este viernes, 9 de septiembre 2022 en el Choliseo de Puerto Rico.

Entornointeligente.com /

Caracas.- Con Doble Sold Out en Miami y Orlando, inicia la tan esperada gira del dúo venezolano Servando y Florentino «En Tu Ciudad Tour». Este regreso a los escenarios de los reconocidos ‘Hermanos Primera’ inicia este próximo Viernes 9 de septiembre en el reconocido «Choliseo de Puerto Rico» para continuar con 5 sold out consecutivos en diferentes ciudades incluyendo New York & Houston.

Loud And Live, la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios basada en el Sur de la Florida, llevará esta gira por las principales ciudades de los Estados Unidos como Miami, Orlando, New York, Chicago, Dallas y Houston. Servando y Florentino tendrán un cierre por todo lo alto en el ACE Theatre de Los Ángeles, California.

El dúo de hermanos comenzó a cantar en 1993 como parte del grupo Salserín, independizándose en 1997. Desde entonces han cosechado éxito tras éxito, tanto como cantantes como compositores y productores musicales, siendo reconocidos con nominaciones al Latin GRAMMY® y al Premio Lo Nuestro®, entre otros importantes premios.

Durante la pandemia «Servando & Florentino» lograron romper récords con sus conciertos en formato streaming, alcanzando a más de 500 mil personas conectadas en simultáneo con ¨ En Tu Cuarto¨ y 400 mil personas con la ¨Reunión de Primera¨. Dando pie al inicio de su gira internacional¨ En Tu Ciudad World Tour¨ agotando en pocas horas funciones en Venezuela, Chile, Argentina, Colombia y España; donde han recorrido más de 74 mil kilómetros, 2 continentes, 28 ciudades visitadas y más de 120 mil tickets vendidos, tan solo en la primera etapa del tour.

Han colaborado con grandes artistas como Ricardo Montaner, Oscar D’ Leon, Franco De Vita, Guaynaa, Becky G, Bad Bunny, Ricky Martin, Maluma, Enrique Iglesias, Reik, JLo y J Balvin, entre otros. El repertorio de la gira consistirá en sus más recientes éxitos como «Te encontré» y «Los cachos», así como

los clásicos de su repertorio: «Una Fan Enamorada», «Una Canción Que Te Enamore», «Muchacho Solitario» y «Alíviame».

