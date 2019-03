En Trujillo fuerzas revolucionarias se movilizarán en respaldo a Nicolás Maduro

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

ÚN.- Este viernes las fuerzas revolucionarias en el estado Trujillo salen a las calles con el propósito de marchar en rechazo a los constantes ataques imperialistas contra el pueblo venezolano.

Abel Resende

La movilización tiene como punto de encuentro el parque Los Ilustres, en el municipio Trujillo (capital), desde donde hombres y mujeres, con la moral revolucionaria en alto, marcharán por las principales calles de esta localidad hasta la sede del 222 Batallón de Infantería Luis María Rivas Dávila

La actividad política forma parte de un conjunto de movilizaciones que la dirección estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ha organizado para este fin de semana y a lo largo de la próxima en diversas localidades del estado andino, para seguir rechazando el injerencismo por parte del Gobierno de los Estados Unidos (EEUU), contra el golpe eléctrico, y en defensa de la soberanía

