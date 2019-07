En total abandono la Zona Industrial I

Entornointeligente.com /

Más de 10 años sin ser atendida la vialidad EDGAR P É REZ

Trabajadores de la Zona Industrial I de Los Teques denuncian que este sector requiere la pronta atención de las autoridades, ya que la calle principal se encuentra en muy mal estado. Señalan “que hay varios botes de aguas y están cansados de arrojar ripio a los huecos”.

Emiro Díaz, vive en el sector explicó que “las fallas en la calle tienen más de 10 años por lo que los choferes de camiones y carros que transitan por la localidad se quejan porque nadie los ayuda a pagar los desperfectos de los vehículos de carga pesada. Tanto trabajadores como residentes en las zonas cercanías hemos sido los únicos encargados de medio tapar los huecos”.

Relató que “a principio de año hicimos una denuncia fuerte varios trabajadores porque había una falla que estaba amenazando con dejarnos incomunicados, la respuesta que dieron en la Alcaldía fue que esta zona cuenta con materiales para arreglar la calle porque hay varias fabricas. Es un abuso, no es nuestro trabajo arreglar ni verter asfaltado”.

Indicó que “hay huecos de varios tamaños incluso algunos ya no cuentan con asfalto y solo se ve la tierra. También se añade la apertura de varias tuberías de aguas blancas que empeoran la situación. No se que esperan los señores de la Alcaldía, entiendo que la zona es transitada por camiones de gran tamaño y peso los cuales dañan la calle pero no justifica que tengan más de 10 años sin hacer algún trabajo”. Fotógrafo: Angel Pérez

