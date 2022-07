¡EN TINIEBLAS! Reportan que la carretera intermunicipal vía Perijá está abandonada y en penumbras

Entornointeligente.com /

Pese a que la troncal 06, conocida como «Vía a Perijá», es una carretera intermunicipal y que es concurrida por miles de usuarios y transportistas que la transitan diariamente, su condición está cada vez peor en el asfaltado, seguridad y alumbrado público, ante la indolencia de las autoridades.

Usuarios de la vía denuncian que si no es por algunos bombillos que tienen los locales comerciales y grandes empresas, apostadas a los costados de la carretera, esta se convertiría en un túnel oscuro ante el ojo humano, ya que el alumbrado público está inoperativo desde hace años.

«Es casi imposible andar de noche, tu manejas por la vía porque ya te la conoces no porque la veas», exclamó Virginia Prieto, habitante sureña y usuaria diaria de la carretera.

«No sé cómo no ocurre una desgracia entre quienes manejamos por las noches, porque es tanta la oscuridad que ni la luz de los otros carros basta para medio iluminarse», agregó Prieto.

Por otra parte, Antonio Fuenmayor expresa que al llegar las 7:00 de la noche ya debe de estar en su casa, «si no se te hace imposible pasar porque tienes que estar guiándote con la luz de los carros que van delante».

«Yo no dejo que me agarre la noche, si no tienes que ir adivinando dónde están los huecos, las islas, los ‘policías acostados’, cualquier animal que se atraviese en la vía o una persona cruzando la carretera», comentó Fuenmayor.

