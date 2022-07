En sus hogares niños intoxicados por Nimesulida, en Morón

Entornointeligente.com /

La Nimesulida no está incluida en el Cuadro Básico de Medicamentos de Cuba Foto: Archivo Los tres niños que habían llegado intoxicados al Hospital Roberto Rodríguez Fernández, de Morón, antes del pasado 8 de julio, por haberle administrado sus familiares Nimesulida, se encuentran en excelente estado de salud en sus hogares. El doctor Osvaldo Ondarza Vergara, subdirector de Asistencia Médica y Social en el sectorial provincial de salud en Ciego de Ávila, cofirmó a Granma que ninguno de ellos estuvo grave ni crítico, según valoraciones de la dirección del centro asistencial. El directivo precisó que al Departamento Provincial de Medicamentos y Tecnologías Médicas no han existido, hasta la fecha, reportes de reacciones adversas a ese fármaco en algún otro territorio de la provincia. También consultado por Granma, el doctor Luis Orlando Rico Martell, jefe de dicho departamento, argumentó que la Nimesulida no está en el Cuadro Básico de Medicamentos (CBM) de Cuba. «Dicho fármaco, que comúnmente se utiliza en otros países para aliviar la inflamación, el dolor y la fiebre, ha estado relacionado en los últimos años con trastornos hepáticos graves, por lo que agencias reguladoras de otros países han restringido o suspendido su comercialización», especificó el galeno.

