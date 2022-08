En Sucre arranca programa de formación política ideológica

Entornointeligente.com /

Caracas.- Alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, junto a la diputada Gabriela Chacón, dieron inicio al programa de Formación Política Ideológica Social, que lleva por nombre «José Vicente Rangel Vale», insigne periodista y político venezolano, cuyo pensamiento ha quedado como un legado de capacitación para las nuevas generaciones.

El lanzamiento de este programa de formación, se realizó en las instalaciones del teatro César Rengifo, ubicado en la zona colonial de Petare, en donde se contó con la presencia del diputado a la Asamblea Legislativa del estado Miranda, Gustavo Prieto, la presidente del concejo municipal, Gladys Arboleda y el concejal Diógenes Lara; así como la estructura política que hace vida en las cinco parroquias que conforman el municipio.

Durante la instalación del ciclo formativo, los presentes tuvieron la oportunidad de escuchar clases magistrales de la historia política-social de Venezuela, especialmente recordaron las orientaciones del Comandante, Nicolás Maduro y del presidente Nicolás Maduro.

Informaron los organizadores que, la principal labor de este programa será impulsar una nueva capacidad de liderazgo político, social, ideológico en la sociedad, en los distintos sectores, del Gran Sucre. Dicho proceso de capacitación estará acompañado con promoción de las 3R.nets, resistencia, renacimiento y revolución, anunciadas por presidente, Nicolás Maduro.

Durante su intervención el acalde, Rangel Ávalos, compartió una serie de discursos y pensamientos, de su padre José Vicente Rangel Vale, El Che Guevara, el Comandante Hugo Chávez, y el libertador Simón Bolívar; además acotó que el taller se realizara a través de un equipo multidisciplinario, que planificará y controlará; la convocatoria, las solicitudes, asistencias de los líderes y sus estructuras.

«Este programa de formación se llevara a todo el municipio Sucre, es una tarea de nosotros. Mucha gente me dice: «yo soy revolucionario» y no sabe que significa ser revolucionario. No podemos permitir que el pueblo pierda las bases ideológicas y sociales, del comunismo y principalmente del humanismo, que es lo que nos une como venezolanos. Con este proceso de capacitación vamos atender a las bases en todo el territorio del Gran Sucre, vamos a llegar a todos los territorios», expreso Rangel Ávalos.

Recordó que ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, es tener disciplina «esto no es un juego, el partido dicta los lineamientos a la estructura política para ejecutar los planes y programas en las comunidades, en la calle y tenemos que tener la claridad, de nuestra lucha, por allí la importancia de la formación, del estudio, que hoy impulsamos», dijo Rangel Ávalos.

En este sentido el concejal, Diógenes Lara, comentó que la capacitación va dirigido a los líderes políticos del territorio y a sus estructuras, «incluyendo a la población en general interesada en participar en las distintas charlas. Ofreceremos un programa de formación e información en las distintas dimensiones o ámbitos que abarquen temas de interés políticos, sociales, económicos, ideológicos y culturales», señaló.

