¡EN SU CARA! Iris Varela fue otra que terminó burlada con el retorno de Guaidó al país sinâ¦

En enero de este 2019, la ministra de Asuntos Penitenciarios, María Iris Varela, amenazó al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con encarcelarlo . Sin embargo, pese a esto, Guaidó ingresó triunfante al país luego de haber estado de gira por 5 países, pese a la prohibición que le dio el régimen de salir del país.

” Guaidó, ya te acomodé la celda con tu respectivo uniforme. Espero que nombre rápidamente a tu gabinete para saber quiénes te van a acompañar, muchacho pajúo”, expresó Varela, a través de Twitter.

El jefe de Estado encargado salió de Venezuela el pasado 22 de febrero para recibir y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, el cual fue impedido por funcionarios de seguridad gubernamentales.

A pesar de las amenazas de diferentes líderes chavistas, Guaidó ingresó en un vuelo comercial de Copa Airlines este 4 de marzo.

Guaidó ya te acomodé la celda, con tu respectivo uniforme, espero que nombres rápidamente a tu gabinete para saber quienes te van a acompañar “muchacho pajúo”

#Venezuela _ ¡Ya estamos en casa! _ Hoy regresamos a nuestro país a movilizarnos junto al pueblo venezolano. Porque seguimos firmes y decididos a liberar nuestra tierra. Porque en este momento no hay nada que celebrar, pero sí mucho por qué trabajar. _ Regresamos a seguir impulsando nuestra ruta con el apoyo de cada vez más sectores. A seguir trabajando en la reconstrucción de Venezuela ejerciendo nuestras competencias. _ Gracias a todos por el cariño y el calor inmenso con el que nos recibieron. La esperanza está firme, también la convicción de que vamos por el camino correcto hacia liberar nuestro país. _ También agradecemos a los Embajadores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Países Bajos, Portugal y Rumania, quienes acompañaron nuestra llegada a Venezuela en una demostración del firme compromiso del mundo con nuestra democracia. _ Esta semana debemos seguir en las calles. Convoco al país a movilizarse nuevamente este sábado. Todo el apoyo que hemos recibido y el respaldo que necesitemos dependerán de que nuestra movilización y organización. _ ¡Vamos bien porque vamos todos, porque vamos juntos! ¡Vamos Venezuela!

