¡En solo minutos! Aprende cómo sacar tu licencia de conducir electrónica

Entornointeligente.com /

La licencia electrónica tiene el mismo valor y eficiencia jurídica que la licencia física. Sin embargo, cuenta con más ventajas. Este documento posee un código QR para que las autoridades puedan validar su veracidad y verificar si se encuentra vigente, suspendido o cancelado. Ventajas – No hay posibilidad de pérdida a diferencia del brevete físico. Puede ser descargada de manera instantánea las veces que se quiera, siempre y cuando se mantenga vigente. – A los conductores que cuenten con licencia de conducir electrónica ya no se les aplicará la falta G58. Esto se debe a que el agente policial o fiscalizador puede corroborar a través del Portal Único del Conductor si el usuario posee una licencia electrónica vigente con solo ingresar su DNI. – Ya no se necesitará hacer largas colas ni acudir a los establecimientos para recoger la licencia de conducir. El procedimiento para emitir una licencia electrónica es totalmente online, siempre y cuando se haya aprobado, previamente, el examen médico, de conocimientos y de conducción. ¿Cómo obtener mi nueva licencia de conducir electrónica? Aprobar los exámenes médicos, de conocimiento y de manejo, según el tipo de trámite que se desee realizar. 1.- Crear una casilla electrónica del MTC por medio de la web , para recibir notificaciones de la entidad. 2.- Los conductores no deben contar con ningún tipo de multa sin cancelar o sanción pendiente de cumplimiento. 3.- Ingresar a la web , introducir el número del DNI, aceptar los términos y condiciones. 4.- Efectuar el pago de S/6.70, usando el código 1601, en cualquier agencia del Banco de la Nación por el derecho de emisión de la licencia, Pagalo.pe o Pasarela de pago del BN en el sistema. 5.- Solicitar el código de seguridad que será enviado al correo que registre y luego validar con su casilla electrónica. 6.- Tras la validación, la licencia electrónica será enviada a la casilla electrónica del solicitante, en minutos. Aclaramos que el brevete electrónico está disponible solo para Lima y Cajamarca, pero próximamente será entregado a nivel nacional. Más en Andina: Corredor Azul brinda nuevo servicio desde el Rímac hasta San Isidro. El Expreso 336 realizará nueva ruta en alrededor de una hora, informó @ATU_GobPeru https://t.co/0bznCQvXK9 pic.twitter.com/zFM5VlsXZC

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 1, 2022 (FIN) NDP/JAM Publicado: 1/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com