En riesgo de perder su trasplante de órgano ante la deficiencia de medicamentos por parte del IVSS

Desde hace 3 meses, pacientes con trasplante de órganos en el estado Táchira, han venido registrando la deficiencia en la entrega de medicamentos destinados a su atención . Por tal motivo, acudieron a las afueras del Hospital del Seguro Social en San Cristóbal, para exigir respuestas al respecto, algunos pacientes presentan rechazo severo de sus órganos al no recibir los fármacos necesarios.

Tal es el caso de una menor de 13 años de edad, que para el momento se mantiene bajo observación médica al registrar un rechazo crónico del órgano trasplantado, motivado a la falta de medicamentos , su madre Arelis Cáceres, comentó que le ha resultado muy difícil mantener su estabilidad de salud. «Tengo una niña de 13 años de edad es trasplantada de un riñón, ya tiene 9 años con ese trasplante y ahorita está hospitalizada por un rechazo crónico motivado a una infección, tengo 3 meses sin recibir el tratamiento , uno que otro paciente me ha ayudado con los medicamentos, pero ella está en riesgo de perder su trasplante o hasta su vida».

Foto cortesía Diario de los Andes. Tomás Benavídez, es otro paciente con trasplante de órgano, tiene 9 años de haber recibido su riñón, afirma que como paciente trasplantado depende prácticamente del tratamiento diario que deban realizarse , explicó que hace 4 años sucedió lo mismo, era deficiente la entrega de medicamentos y muchos pacientes perdieron la vida o presentaron un rechazo de órgano.

«No nos está llegando medicamentos desde hace 3 meses y dependemos de esos insumos, quisiera pedir la colaboración para que nos resuelvan nuestra problemática, somos aproximadamente 25 o 27 pacientes en San Cristóbal, si no tomamos nuestro medicamento podemos perder el órgano. Hace 4 años sucedió lo mismo y tuve un rechazo crónico, tengo miedo de que vuelva a pasar», explicó Benavídez.

En cuanto a los costos de los medicamentos, Yoir Eduardo Varela, paciente con trasplante de órgano, manifestó que el costo de los mismos es muy elevado . «Los fármacos se consiguen en Colombia, pero la plata no alcanza para adquirirlos , ahorita tenemos estos 3 meses de retraso y hay muchos pacientes que están presentando rechazo, lo más que podemos aguantar sin medicarnos es 20 días o un mes , por eso pedimos que nos suministren el medicamento en el IVSS, estamos esperando una reunión, para ver si nos lo pueden enviar».

Otra de las pacientes afirmó que estas personas con trasplantes de órganos no poseen ningún beneficio económico para poder optar de manera particular a la compra de los medicamentos necesarios, así lo explicó Fabiola Chacón, de 48 años de edad. «Fui trasplantada en el 2008, en el caso de mi tratamiento sí se consigue en las farmacias regulares, es para proteger mi riñón, pero estos medicamentos son de alto costo , y en realidad nosotros los trasplantados no tenemos un beneficio bueno para costear los medicamentos, son demasiado caros».

La deficiencia en la entrega de medicamentos no solo está causando preocupación en los 36 pacientes del estado Táchira con trasplante de órgano, sino que también está afectando a pacientes con lupus, ya que reciben medicamentos similares.

Sergio Avellaneda, paciente renal, comentó que tiene 12 años continuos bajo tratamiento médico, afirmando que la demora en la entrega de los mismos acarrea complejidades en su estado de salud. « Mi cuadro clínico es que yo tengo una enfermedad derivada del lupus y tenemos que cuidarnos a diario con estos medicamentos, aquí hay trasplantados renales y otras dos enfermedades que ameritamos de esos medicamentos», explicó.

Mientras realizaban el llamado de atención a las afueras del Seguro Social en la ciudad de San Cristóbal, el director de este centro de salud salió a conversar con ellos para explicarles la situación en cuanto a la demora. Manifestó que ya se encuentra en conversación con los encargados del despacho a nivel nacional .

