En respuesta a Néstor Francia

Néstor, he leído con detenimiento tu escrito sobre el Comité de búsqueda y liberación de Carlos Lanz (CBLCL) y sobre su desaparición y asesinato.

Aunque tú no lo creas aun cuando lo sustentaste en nuestros documentos, tu escrito está lleno de subjetividades por desconocimiento de los intríngulis de todo este lamentable caso, en el cual hemos actuado como miembros del CBLCL.

Esto me lleva a la necesidad de darte respuesta, porque allí hay afirmaciones que aprovechan un momento de éxito de la investigación policial y de ofensiva contra el CBLCL que han sido divulgados ampliamente por los medios de comunicación para imponer una matriz de opinión que condiciona en este caso la opinión tuya.

Creo que Tareck se equivocó al no diferenciar entre Mayi Cumare y el Comité de búsqueda y liberación de Carlos Lanz, aunque ella haya sido miembro del mismo. Utiliza un tal comité que supuestamente Mayi Cumare creó en San Mateo con dos de los imputados en el crimen. Te informo que nuestro Comité de búsqueda y liberación de Carlo Lanz se fundó en la parroquia Candelaria el 23 de septiembre del 2020 y allí no estaba Mayi Cumare. Ella se incorpora después. Los otros dos nunca pertenecieron al CBLCL.

El CBLCL nunca siguió orientaciones de ella y menos aún tuvimos, como tú señalas:

» una conducta rayana en el encubrimiento y complicidad con las y los responsables del hecho»

Te puedo asegurar que no fuimos manipulados ni engañados por Mayi Cumare como tú lo señalas, nuestra actuación, en conversatorios, tuitazos, documentos, de calle etc. fue de plena soberanía, discutida y consensuada colectivamente con el absoluto y único compromiso con Carlos, de buscarlo e impedir que la impunidad se impusiera.

Que lamentable Néstor que hayas escrito esa barbaridad de calificarnos de «cómplices y encubridores con los y las responsables del hecho», cuando nuestro accionar permanente, léete bien nuestros escritos, que, por duros que parezcan, están siempre en el sentido de que no se paralicen las investigaciones y eso indudablemente estaba en contraposición al interés de Mayi Cumare, porque este martillar constante sobre quienes tenían la facultad de la investigación o podían incidir en esta, a la larga tendría el resultado que al final se obtuvo, y esto no era nada bueno para Mayi Cumare.

¿Cómo pudiste señalar?:

«que el CBLCL, de manera inconsciente, se convirtió en vocero de las triquiñuelas de Cumare para tratar de obstaculizar o desviar las investigaciones que ya la tenían como principal sospechosa»

Te recalco, nuestra presión incesante, crítica, fuerte, fue un factor importante y determinante para que no se retrasaran ni paralizaran las investigaciones, no para sustituir a los organismos de investigación correspondientes como has dicho parafraseando al Fiscal general, «que habíamos creado una línea de investigación paralela».

Y tú te crees semejante infantilada, no parecen cosas tuyas Néstor. Con qué nalgas se sienta la cucaracha. ¿Cómo crees que el CBLCL podía sustituir los cuerpos de investigación del Estado? Mas aun cuando es el Estado el garante de los derechos humanos de nuestra población.

Ese accionar del CBLCL, tuvo, no me queda duda, incidencia en el resultado. De eso estamos satisfechos y orgullosos por haber actuado como lo hicimos y haber contribuido al resultado.

Ciertamente tuvimos coincidencias y desavenencias con el Fiscal general haciendo valer nuestro derecho de opinión.

Cuando el Fiscal general señaló que Carlos había salido por voluntad propia, por sus propios medios. El CBLCL afirmaba lo mismo, la diferencia estuvo en que el Fiscal general decía que no había habido violencia y el comité señalaba que había salido por sus propios medios y sin violencia, pero bajo el engaño de una persona de su confianza, que la violencia se producía cuando se ponía en evidencia el engaño, y así pasó, y se confirmó la violencia con el relato de la delación del imputado Glen Castellanos.

Plantear que no había habido violencia, que se había ido por voluntad propia, por sus propios medios implicaba la posibilidad de haberse ido por propia cuenta al extranjero o estar escondido en algún sitio. Y, en este caso lo que había que hacer era esperar que apareciera. En consecuencia, la paralización de la búsqueda era obvia y eso produjo nuestra preocupación de que se paralizaran las investigaciones. Para nosotros había que seguir buscándolo.

Ahora bien,

Mayi era la genuina representante de la víctima por ser la esposa de Carlos.

Te pregunto Néstor:

¿Como podíamos actuar de otra manera sin saber nada de lo que resultó después?

¿Como impedir su participación en nuestras actividades si era la esposa de la víctima?

El CBLCL nunca se opuso a que Mayi Cumare y sus hijas fueran investigadas, puesto que partimos de que todas las hipótesis que se prestaron eran posibles y entre ellas, por supuesto, estaba la de su núcleo familiar.

Podemos afirmar que no existe ningún documento oficial del CBLCL en el cual se asome la posibilidad de interferir la acción de la justicia, menos aún con relación a su entorno familiar, pues siempre mantuvimos el criterio de que las investigaciones debían darse hasta dar con el paradero de Carlos Lanz y con la detención de los culpables cayera quien cayera. Nuestra insistencia siempre presente, nuestra perseverancia y nuestra firmeza lo confirma.

También cometimos errores, entre ellos creo fue un error el haber calificado el caso Carlos Lanz enfáticamente como secuestro político, el resultado, hasta ahora, de la investigación nos señala que no tuvo un motivo político, pero como hipótesis lo sigue siendo, porque aunque el caso salió del área policial y entró en el área judicial, la razón política pudiera aparecer de nuevo ante nuevas evidencias y eso hay que tenerlo presente.

Néstor, tienes razón cuando señalas que soñamos con resucitar los cadáveres ideológicos de los años 60.

Si nos remontamos a aquellos gloriosos años podemos apreciar cuanta importancia tuvieron los movimientos políticos y sociales, en particular los comités de defensa de los DDHH en tiempos del Puntofijismo, en los cuales participó en una parte de esa época nuestro fiscal general con la misma convicción y vehemencia nuestra.

Cuantas vidas se salvaron …

Como recordamos a José Vicente …

Como se movieron y actuaron los diputados progresistas y revolucionarios en el puntofijismo para salvar, vidas y de las torturas, a tantos revolucionarios. Lamentablemente los diputados progresistas y revolucionarios de hoy no pudieron conformar la Comisión especial transitoria que solicitó el CBLCL a la asamblea Nacional para que interviniera por Carlos Lanz.

Esa enseñanza de participación del pueblo la hemos tomado como estandarte para nuestro esfuerzo en el caso de nuestro querido camarada Carlos Lanz.

Tal vez algunos dirán: pero eso fue en el puntofijismo y ahora estamos en un gobierno revolucionario.

Pero como tú bien señalas «estamos en un Estado capitalista». Al cual yo agrego, que por lo visto seguirá siendo capitalista con todas sus contradicciones inherentes a él.

Y en base a esa experiencia vivida en el puntofijismo y en su aprendizaje, si algún resultado positivo podemos extraer de nuestro esfuerzo es, haber resucitado esa enseñanza de aquellos años para aplicarla hoy en este momento doloroso de Carlos Lanz, para buscarlo, para tratar de encontrarlo vivo, sano y salvo.

No pudimos encontrarlo vivo, cuanto nos duele, pero hubo un resultado que hizo posible que la impunidad no reinara, y no pasara con lo que hasta ahora ha sucedido con Alcedo Mora y los hermanos Vergel que se los tragó la impunidad, el silencio y el olvido.

Para que tampoco pasara lo de Danilo Anderson, Eliécer Otaiza y si no me equivoco con Robert Serra, donde los autores intelectuales se salieron con la suya. ¿Y tú sabes por qué?, porque no existió la presencia de movimientos sociales, populares o políticos revolucionarios que lucharan para impedir la impunidad.

En estos casos la derecha si actuó organizadamente tras bastidores y logró su objetivo: los autores intelectuales no fueron descubiertos.

¿Y qué está pasando en este instante con el caso Yumare?

Después de 36 años los familiares y camaradas dolientes de los nueve revolucionarios asesinados vilmente todavía pelean contra la impunidad.

El 26 de julio próximo pasado, aniversario de la Revolución cubana, sus familiares y compañeros de lucha y de sueños, entregamos un documento al fiscal general para que tome cartas en el asunto. Allá en la sede del ministerio público se lo dejamos.

Veamos un poco de historia.

La jueza Dorita De Freitas Vieira, ante un delito de lesa humanidad que no lo permite como es el caso de la masacre de Yumare, liberó a finales del 2015 mediante medida cautelar a los imputados, Ramón Celestino Rojas y Johan Hernández, delatados por el general Sánchez Paz y confesos del crimen, medida cautelar que, lamentablemente, fue confirmada por la Corte de apelaciones del estado Aragua.

¿Qué pasaría Néstor si en ese pugilato entre impunidad y justicia ese movimiento de familiares y camaradas contra la impunidad en la masacre de Yumare no existiera?

La respuesta es obvia.

Pero ahí están peleando dentro de este Estado capitalista que no quiere transformarse como ayer lo hicieron contra el puntofijismo en 36 años de resistencia contra la impunidad que llevan hasta hoy.

De esta enseñanza de nuestras luchas pretéritas vienen y se nutren nuestras luchas actuales.

Menos mal que tenemos el recurso de la resurrección del alma de aquellas luchas que nos precedieron, las cuales, parece has olvidado. El tiempo Néstor … el arcano tiempo …

De esas enseñanzas reivindico dos elementos. Por un lado, la importancia de la acción contralora del pueblo a través de la organización popular y, por el otro, el ejercicio de este derecho como lo establece nuestra Constitución, los cuales tienen plena vigencia para las luchas actuales.

Estas son las herramientas que nos han servido para actuar buscando a Carlos y, entre otras, las razones de la existencia del Comité de búsqueda y liberación de Carlo Lanz.

En ese sentido una vez conocida su desaparición, camaradas que lo conocieron en las diferentes etapas de su andar quijotesco nos vimos obligados moralmente y como revolucionarios a solidarizarnos, movilizarnos y organizarnos para impulsar su búsqueda, así lo hicimos y nutrimos nuestro capital ético y moral.

Unos cuantos de los que hoy se rasgan las vestiduras criticándonos y satanizándonos no movieron un dedo en solidaridad con Carlos.

Mantuvimos siempre el encontrarlo vivo porque privó el criterio de que si partíamos de que estaba muerto no tendría sentido seguirlo buscando lo cual podía paralizar las investigaciones.

Otra cosa Néstor, señalas que la actitud del CBLCL encubría a Mayi Cumare.

Nada más lejano a la verdad Néstor, lo que, te repto, lo corrobora nuestra insistencia, nuestro accionar permanente, nuestra vigilancia para que no se paralizaran las investigaciones, las que en ningún sentido podían ser favorables a Mayi Cumare, puesto que, de mantenerse, como era nuestra posición, a la larga habría un resultado en su contra como en realidad sucedió. Esa es otra de tus equivocaciones.

Y esa lucha contra la parálisis, que estuvo presente desde octubre del 2020 hasta abril del 2022 en que se retoman las investigaciones confirmadas en las palabras de Tareck, nos llevó a recurrir a los diferentes entes del Estado que pudieran intervenir en la solución del caso.

En consecuencia, nos reunimos con el Defensor del Pueblo, enviamos documentos al Fiscal, consignamos ante la a Asamblea Nacional un documento solicitando la conformación de una Comisión especial transitoria integrada por diputados, no por nosotros, que se abocara a impulsar y buscar la solución del caso con los organismos de investigación correspondientes.

¿Eso era obstaculizar las investigaciones?

Sin embargo, nunca le dieron curso a nuestra solicitud a pesar de nuestra insistencia en reunirnos con ellos para que llevaran a cabo la constitución de la Comisión especial transitoria. Vuelve al recuerdo José Vicente quien en condiciones tan adversas no dudó nunca en dar un paso adelante en defensa de la vida y de los derechos humanos. Que gigante fuiste José Vicente: Honor y Gloria.

Pueden dar fe de ello lxs diputadxs Rosa León (vicepresidenta de la comisión de política interior de la Asamblea Nacional), Marelis Pérez Marcano, Ali Alejandro Primera, Oliver Rivas, Riger Sergen.

Ahora bien.

¿A quiénes teníamos que recurrir camarada? ¿A la justicia divina? ¿A los espíritus de la sabana?

¿A Pancha Duarte, a Chango? ¿A María Lionza, al portugués de la esquina?

Había que recurrir a los entes del Estado correspondientes.

¿Eso era actuar contra el gobierno y el Estado?

El 8 de diciembre de 2021 nos reunimos con el Defensor del Pueblo solicitándole interviniera en el caso, nos dijo que no era de su competencia, pero que iba a hacer todo lo posible en ayudar.

En marzo de 2022 el defensor concertó una reunión en la sede del ministerio público donde estuvo presente la representante y consultora jurídica de la defensoría Odilia Gómez, el fiscal nacional que lleva el caso de Carlos Lanz Renny Amundaray, la directora de derechos fundamentales de la fiscalía y representantes del CBLCL.

Sin la prepotencia, la ingenuidad y la falta de humildad que nos endilgas, queremos expresarte que, en esa reunión se acordó la autorización plena para el la revisión y estudio del expediente, como también, reuniones, mesas de trabajo con elYo fiscal Nacional Renny Amundaray, la fiscal María Torres jefe de Anti extorsión y secuestro de la fiscalía y otros fiscales, además del jefe de investigaciones y otros jefes del CICPC y SEBIN, donde se tomaron en cuenta nuestras consideraciones, por supuesto, reuniones con la autorización expresa del Fiscal general Tareck William Saab. Sin ella no hubiesen sido posibles.

Con ellos realizamos varias reuniones, la última de las cuales se llevó a cabo a mediados de junio pasado, donde todavía no había nada concreto en la solución del caso. Es a partir de las declaraciones de la doméstica el 3 de julio, como lo señaló el Fiscal general que se desatan los nudos y se esclarece el crimen con las delaciones de dos de los principales imputados.

La investigación policial, la cual produjo un resultado que vimos y oímos, que respetamos y aceptamos nos corrobora que el CBLCL diseñó una línea de acción correcta, cuyo objetivo era, a través de la búsqueda, encontrar a Carlos Lanz y derrotar la impunidad.

Para que no quede dudas de nuestra condena al aborrecible crimen contra Carlos, dijimos el pasado 18 de julio: «El Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz, con la misma fuerza, responsabilidad con que luchó durante 23 meses, condena rotundamente el cruel crimen cometido contra nuestro camarada».

En ese andar Néstor, indudablemente que cometimos errores, también aciertos, pero el haber tomado el camino correcto y perseverar en él, de no haber dejado solo a Carlos para que la impunidad, el silencio y el olvido se impusieran, nos da la satisfacción de haber cumplido.

El cuerpo de Carlos no ha sido encontrado, pero su búsqueda debe continuar, aunque el crimen policialmente esté resuelto.

Saludos Néstor

Un abrazo

Humberto Vargas Medina

28-07-2022 3.30 pm.

