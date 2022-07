En Rafael Rangel tratan de mejorar servicio de recolección de desechos sólidos

Entornointeligente.com /

Eduardo Viloria/DLA

En Rafael Rangel no hay en los actuales momentos, camiones compactadores que recojan la basura en los hogares de la tierra del sabio investigador, optando el gobierno local de Sonia Silva por apelar al alquiler de camiones, no aptos para estos menesteres, pero habilitados para estas labores, bajo la promesa de recolectar la basura de los hogares de las parroquias, en bolsas destinados para ese fin en el hogar, habiendo también la notificación que el señalado servicio debe ser cancelado a través de Clap, los cuales no solo tendrán que ver en la distribución de la bolsa de alimentos y del GLP -gas en bombonas- para uso doméstico, sino también en el servicio de recolección de desechos sólidos.

El costo del servicio En la publicación realizada por voceros de la Alcaldía y de los Clap, se señala que la basura será recogida cada 15 días y el responsable o dueño de la vivienda que recibe el beneficio, deberá pagar de acuerdo a una escala establecida: Vivienda tipo A. 6.8 bolívares; Vivienda tipo B y C 5 bolívares. Comercios, según el tabulador, que hasta los momentos no ha sido dado a conocer.

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

