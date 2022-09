¿En qué nuevas funciones trabaja Whatsapp para mejorar la experiencia de los usuarios?

Entornointeligente.com /

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada por la comunidad virtual es WhatsApp . Este servicio ofrece con cierta continuidad la posibilidad de actualizar la app y encontrar nuevas funcionalidades, así como también nuevas versiones de la herramienta más indispensable para comunicarnos con alguien. Conoce cuáles son las nuevas actualizaciones que trabaja Meta, y las variadas opciones que ofrecen.

WABetaInfo es la fuente principal de información sobre las novedades y noticias relacionadas al mundo WhatsApp.

Esta red social y sitio web se encarga de compartir minuto a minuto y en tiempo real todo lo que se viene trabajando para mejorar las funcionalidades del servicio de mensajería instantánea más usado y reconocido a nivel mundial.

En una nota publicada el domingo 28 de agosto, WABetaInfo detalló información sobre las nuevas innovaciones y lanzamientos de WhatsApp.

Repasemos algunas de las novedades confirmadas:

– WhatsApp lanzará a los administradores de grupos la capacidad de eliminar mensajes enviados por otros participantes a algunos usuarios de la versión Beta para iOS.

– Luego de activar la actualización de la versión Beta para iOS 22.18.0.71, algunos usuarios podrán observar una vista previa de reacción cuando el último evento en una conversación es una reacción similar.

– Una nueva actualización está disponible en Play Store, y su registro de cambios menciona la capacidad de mover de forma segura el historial de chat de Android a iOS.

– WhatsApp está lanzando la capacidad de crear comunidades para algunos afortunados usuarios que utilicen la versión beta. Esta funcionalidad estará disponible después de instalar la actualización de la versión Beta para Android 2.22.19.3. Es posible sumar hasta 10 grupos antes de crear la comunidad y hasta 50 grupos después de su creación.

– Dado que WhatsApp está reemplazando la pestaña de la cámara con la pestaña de comunidades, la compañía está trabajando en una solución para introducir el ícono de la cámara nuevamente agregando un nuevo botón. Esta función está en desarrollo y estará disponible en una futura actualización de la aplicación de Android.

WhatsApp news of the week: communities on WhatsApp beta for Android!

We announced 11 features for WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop! Read our summary if you didn’t have time to discover these stories posted this week. https://t.co/0fLoA6ASpU

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 28, 2022 Versiones de Whatsapp Así como la versión clásica y estándar para Android y iOS, WhatsApp también ofrece múltiples funcionalidades en Beta, Business, para Web y Windows, entre otros.

Conozcamos cómo funcionan algunas de estas versiones:

Beta

WhatsApp tiene una versión beta tanto para Android como para iPhone.

Beta recibe novedades antes que a la versión final, aunque a cambio puede contener errores o cierres sin previo aviso.

En Android, puedes descargar la beta de WhatsApp registrándote en el programa de betas en Google Play.

Whatsapp Web

WhatsApp Web es una versión de WhatsApp que funciona en cualquier navegador web que sea relativamente moderno.

Cabe resaltar, que esta versión no funciona de forma totalmente independiente, sino que se debe usar un equipo móvil para iniciar sesión, y luego escanear un código QR.

Por lo demás, es muy parecido al WhatsApp clásico, pero en pantalla grande.

Whatsapp Business

WhatsApp Business es la versión corporativa de WhatsApp, y está dirigida para empresas.

Esta versión incluye ciertas funciones exclusivas y útiles para negocios, tales como catálogos de productos o mensajes pregrabados.

Internamente, WhatsApp Business funciona igual que la versión estándar, de modo que es posible crear una cuenta e iniciar sesión con tu número de teléfono de siempre, si así lo requieres.

WhatsApp Business está disponible en Google Play y la App Store. Funciona como app independiente, y puedes registrar tu cuenta directamente desde la app.

