¿En qué consiste la castración química?

La castración química consiste en la administración de medicamentos antiandrogénicos que anulan las funciones de las hormonas masculinas y, por tanto, también la conducta sexual del hombre.

Sus efectos son reversibles, por lo que no es considerado un método de esterilización, No se trata, por tanto, de una forma de esterilización, dicho procedimiento fue muy utilizado en Europa a mediados del siglo XX en condenados por agresión sexual, pero se comprobó que no era eficaz, pues muchos delincuentes continuaban con las agresiones sexuales.

En 1996, California se convirtió en el primer estado norteamericano en aprobar la castración química como requisito obligatorio para que algunos pederastas pudieran tener acceso a la libertad condicional.

El tratamiento consigue reducir los niveles de testosterona por lo que, en teoría, se disminuye la libido y por consiguiente las fantasías sexuales que tienen este tipo de delincuentes. Países como Rusia y Polonia también obligan a los hombres que han cometido abusos a menores a someterse a la castración química.

Otras regiones han planteado la introducción de esta técnica para prevenir la reincidencia de las agresiones sexuales, pero su aplicación ha levantado acalorados debates éticos y médicos.

Por ejemplo, en España la castración química es voluntaria, es decir, tiene que ser el mismo preso quien la solicite. Sin embargo, todo apunta a que no es una solución a largo plazo para agresores reincidentes, ya que no enseña una conducta, sino que reprime los impulsos, y una vez que se deja de suministrar el fármaco, estos vuelven a aflorar.

Lunes 29 Agosto, 2022

