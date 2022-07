¿En qué consiste el tratamiento para el COVID-19 que le están suministrando a Biden?

Entornointeligente.com /

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está sometiendo a este tratamiento tras dar positivo por covid, pero ¿es apto para todos? ¿tiene efectos secundarios? La VOA le explica.

El presidente de EEUU, Joe Biden, dio positivo al COVID-19 este jueves y la Casa Blanca informó que está experimentando «síntomas leves» y comenzó a tomar Paxlovid, un medicamento antiviral diseñado para reducir la gravedad de la enfermedad.

¿Qué es el Paxlovid? Se trata de una combinación de píldoras desarrollada por el laboratorio Pfizer para tratar a personas en riesgo recién infectadas de COVID-19 con el fin de prevenir la sintomatología grave de la enfermedad.

El medicamento fue aprobado para su uso por la Administración de Alimentos y Medicamentos Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) el pasado 6 de julio.

¿Cómo funciona el Paxlovid? El Paxlovid es en realidad una terapia antiviral que consiste de dos medicinas separadas en tres pastillas que integran cada dosis.

Dos de las píldoras son de nirmatrelvir, que inhibe una enzima que necesita el covid para el funcionamiento de las partículas del virus. De este modo, el virus no puede penetrar las células no infectadas en el cuerpo, lo que detiene la infección.

La otra píldora es ritonavir, una droga antes utilizada para tratar el VIH/sida y ahora se usa para impulsar los niveles de medicinas antivirales.

¿Cuándo se administra el Paxlovid? El Paxlovid debe administrarse dentro de los primeros cinco días de presentarse los síntomas del COVID-19. Esa es la etapa crítica para todos los antivirales.

Según los expertos, pasado ese tiempo, el daño infligido por el virus en el cuerpo puede adquirir niveles imposibles de tratar con un antiviral.

El presidente Biden, de 79 años, comenzó a ser tratado de inmediato con Paxlovid al conocerse que había contraído el virus este jueves.

¿Es el Paxlovid para todos? El Paxlovid puede ser administrado a todas las personas que contraigan COVID-19, pero en un principio fue solo autorizado en diciembre de 2021 como medicamento de emergencia para todas las personas mayores de 12 años de alto riesgo para la enfermedad.

El alto riesgo incluye las personas con enfermedades subyacentes (diabetes, enfermedades cardiacas, obesidad, cáncer), los mayores de 65 años y quienes no han sido vacunados.

¿Es realmente efectivo? Los ensayos clínicos han reflejado que el Paxlovid reduce el riesgo de hospitalización para los pacientes de alto riesgo con síntomas menores o moderados en casi un 90%.

Según explicó a la Voz de América la epidemióloga Dadilia Garcés, la variante predominante ahora en Estados Unidos, la ómicron BA.5, es más contagiosa, pero menos agresiva, y ya no ataca tanto los pulmones como el brote inicial.

En estas últimas variantes de ómicron «no ha sido muy característico la afectación de vías respiratorias inferiores que pueda causar neumonía. Estas o variantes tiende a localizarse más es en vías respiratorias superiores, es decir en nariz y boca».

¿Tiene complicaciones? Según la doctora Garcés, hablando del caso de Biden, siempre se puede esperar un desarrollo posible de dolor de cabeza o tos, pero no es claro si todo eso podría derivar en una neumonía debido a la edad.

Sin embargo, el principal experto en enfermedades infecciosas de EEUU, doctor Anthony Fauci, dijo que después de tomar Paxlovid el mes pasado cuando enfermó de covid presentó síntomas recurrentes.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron en mayo que los pacientes podrían presentar de nuevo síntomas y una prueba positiva de covid entre los dos a ocho días después de terminar la serie de Paxlovid.

Los CDC explicaron que experimentar síntomas después de tomar la píldora pudiera ser parte de la historia natural del virus.

¿Cómo se adquiere el Paxlovid y cuál es su costo? Desde el 6 de julio, los farmacéuticos licenciados pueden recetar Paxlovid a los pacientes que hayan dado positivo en una prueba de COVID-19, y el medicamento está disponible en cadenas de farmacia como Walgreens y CVS.

El tratamiento tiene un costo de 530 dólares por paciente, pero es distribuido gratis por el gobierno federal.

* Con la colaboración de Celia Mendoza, periodista de VOA, desde Nueva York.

